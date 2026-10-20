El folclor mexicano celebra su legado en el Teatro Degollado

El color de los trajes, el ritmo de la música y la fuerza de los bailes tradicionales volverán a llenar el escenario del Teatro Degollado con ¡Legado de México!, la temporada especial con la que el Ballet Folclórico de Guadalajara celebra su XLII aniversario y rinde homenaje a quienes han dedicado su vida a mantener vivas las expresiones culturales del país.

El Ballet Folclórico de Guadalajara

La compañía ofrecerá cuatro funciones durante dos fines de semana de octubre, como parte del Festival Cultural Permanente La Cultura Late 2026, iniciativa en la que participa por segundo año consecutivo. La propuesta invita al público a reencontrarse con las raíces mexicanas a través de un recorrido por distintas regiones y sus manifestaciones dancísticas.

En escena estarán 60 bailarines, acompañados por tres agrupaciones musicales que interpretarán en vivo los ritmos que dan identidad a cada estampa: el Mariachi Ciudad de Guadalajara, la Banda Colores y el grupo norteño Pepe y sus Pepillos. La combinación de danza y música en directo busca acercar al público a la riqueza y diversidad de las tradiciones populares mexicanas.

El Ballet Folclórico de Guadalajara

Fundado el 14 de febrero de 1984, el Ballet Folclórico de Guadalajara ha construido una trayectoria dedicada a la preservación y proyección escénica de la danza tradicional. Bajo la dirección general y artística del maestro Edgar Núñez Ochoa, y con el respaldo del Gobierno de Guadalajara, la agrupación se ha convertido en un referente de la difusión del folclor nacional.

Más que una celebración de aniversario, ¡Legado de México! reconoce a las generaciones de maestros, directores, coreógrafos, músicos y bailarines que han contribuido a construir la historia de la compañía. Cada interpretación representa así una oportunidad para recordar que las tradiciones no permanecen inmóviles: se transmiten, se transforman y encuentran nuevas formas de conectar con el público.

El Ballet Folclórico de Guadalajara

El espectáculo también rinde homenaje a figuras destacadas de la danza, como Roberto Martínez, de Guanajuato; Tomás Velázquez, de Sonora, e Ignacio García, de Jalisco. A estos reconocimientos se suman dos conmemoraciones especiales: el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más representativos de la música mexicana, y los 80 años del Baile de Mexicapan.

Con esta temporada, el Teatro Degollado se convierte en punto de encuentro entre la memoria y el presente. Una invitación para disfrutar de la danza, reconocer el trabajo de quienes preservan el patrimonio cultural y celebrar la diversidad de un país que también cuenta su historia a través de la música y el movimiento.

El Ballet Folclórico de Guadalajara

DATOS

Repertorio:

Guanajuato — Alma que baila y canta: Homenaje a la resistencia e identidad cultural a través de jarabes, sones y un popurrí especial dedicado a José Alfredo Jiménez en su centenario.



Sonora — El espíritu bronco: Expresión vaquera de energía y carácter norteño con bailes tradicionales y calabaceados



Zacatecas — ¡Vamos al baile Jesusa!: Recreación de la fiesta minera y la tradicional callejoneada al ritmo del tamborazo zacatecano en el marco de los 80 años del Baile de Mexicapan.



Yucatán — Qué bonitas vaquerías: Elegancia y destreza de la jarana yucateca y la fiesta de la vaquería.



Jalisco — Con Alma y Corazón, el Legado: Cuadro de gala que exalta el garbo del traje charro, el colorido de sus vestidos y la música de mariachi, honrando la visión del Maestro Ignacio García Prieto y de maestros referentes de la danza jalisciense.

Esta temporada es posible gracias al valioso apoyo e impulso de nuestras marcas e instituciones aliadas: Cabañas Esmeralda (Pinares Tapalpa) y Apiarios La Tía Trini.

El Ballet Folclórico de Guadalajara en el Teatro Degollado

Información de las funciones