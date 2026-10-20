“Blanco atardecer”: el amor frente a la pérdida de la memoria

Una ausencia que comienzan mucho antes de una despedida. Cuando el Alzheimer avanza, los recuerdos se desdibujan y las relaciones familiares enfrentan una transformación difícil de nombrar.

Blanco atardecer

En ese territorio emocional se desarrolla “Blanco atardecer”, el más reciente montaje de La Nada Teatro, que regresa a la escena tapatía con una historia sobre el amor, la memoria y el duelo que acompaña la pérdida progresiva de un ser querido.

Escrito por María José Delgado Maya, el monólogo toma como punto de partida testimonios de personas cuidadoras y experiencias de adultos mayores que viven con Alzheimer. A través de la relación entre una nieta y su abuela, la obra explora cómo la enfermedad modifica los vínculos, altera la vida cotidiana y obliga a encontrar nuevas maneras de acompañar a quien poco a poco pierde sus recuerdos.

Blanco atardecer

Con dirección de Miguel Lugo y la actuación de Sara Catalán, la puesta en escena coloca en el centro una experiencia que suele permanecer en la intimidad de los hogares: el trabajo emocional de quienes cuidan. Más allá de las tareas diarias, acompañar a una persona con deterioro cognitivo implica enfrentar el cansancio, la incertidumbre y una forma de duelo anticipado, en la que la despedida parece comenzar mientras el ser amado todavía está presente.

Blanco atardecer propone mirar esa realidad desde la sensibilidad del teatro. La historia invita a reconocer que el Alzheimer no transforma únicamente la vida de quien lo padece, sino también la de las personas que permanecen a su lado y que, muchas veces, asumen el cuidado sin contar con suficientes redes de apoyo.

Blanco atardecer

La propuesta continúa la línea de trabajo de La Nada Teatro, enfocada en llevar a escena experiencias humanas y problemáticas sociales. En este caso, la obra abre una conversación sobre el envejecimiento, los cuidados familiares y la necesidad de visibilizar a quienes sostienen, en silencio, la vida cotidiana de una persona que pierde la memoria.

Con una historia cercana y una interpretación concentrada en los matices de una relación familiar, “Blanco atardecer” invita al público a reflexionar sobre el significado de cuidar, la fragilidad de los recuerdos y la permanencia del afecto incluso cuando las palabras y las historias compartidas comienzan a desaparecer.

Blanco atardecer

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