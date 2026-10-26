El cine tapatío cruza fronteras con la película “Torna”

¿Qué ocurre cuando una herencia que parece resolver la vida termina por complicarla? Esa es la premisa de “Torna”, un largometraje coproducido por México, España y Guatemala que lleva una historia de encuentros inesperados y problemas cotidianos hasta Mallorca, donde tendrá su estreno mundial en el Evolution Mallorca International Film Festival.

La película “Torna”

La película sigue a Francisco, un mexicano que recibe la noticia de que su padre le heredó una casa en la isla española. Sin embargo, la ilusión de contar con una propiedad pronto se transforma en un conflicto cuando descubre que una mujer vive en ella como inquilina. A partir de esta situación, la historia propone una comedia dramática que cruza los vínculos familiares, el sentido de pertenencia y las dificultades para acceder a una vivienda.

Más allá del enredo que desencadena la herencia, la cinta se acerca a una realidad que afecta especialmente a las nuevas generaciones en España: el encarecimiento de las rentas y las dificultades para conseguir una casa propia. Así, lo que comienza como una oportunidad inesperada se convierte en una historia sobre los límites entre la propiedad, la convivencia y el derecho a tener un lugar donde vivir.

La película “Torna”

Talento internacional con presencia tapatía

Dirigida por el cineasta guatemalteco Juan Sut, radicado en España, “Torna” representa su ópera prima en el largometraje y reúne a profesionales de los tres países coproductores. La producción también destaca por su vínculo con el talento local de Mallorca, tanto delante como detrás de cámaras.

La película “Torna”

La actriz mallorquina Mar Serna encabeza el reparto y participa, además, como productora del filme. A su lado se encuentra el tapatío Frank Rodríguez, quien continúa ampliando su trayectoria entre México y España, ahora con un nuevo proyecto que lo coloca en una producción internacional.

Rodríguez también ha desarrollado su faceta como director. Su película “Tiempos grises”, un thriller psicológico coproducido entre México y España, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, en Sitges, durante octubre de 2026. Ambos proyectos reflejan distintas rutas para que el cine independiente mexicano encuentre espacios de exhibición fuera del país.

La película “Torna”

De Mallorca a las pantallas mexicanas

El rodaje de “Torna” se realizó en abril de 2026, y su llegada al festival representa el primer encuentro de la película con el público. El equipo también contempla participar en actividades para conversar sobre la importancia de filmar en Mallorca y las posibilidades de levantar una producción de largometraje desde una generación joven de realizadores.

La película “Torna”

El título, que significa «vuelve» en catalán, acompaña una historia que conecta dos realidades culturales a través de un problema tan cercano como la vivienda. Su recorrido continuará en México con la participación prevista en La Gran Fiesta del Cine Mexicano, mientras que el estreno comercial en los tres países coproductores está proyectado para 2027.

Con esta producción, el cineasta Juan Sut y el actor tapatío Frank Rodríguez suman una nueva colaboración al mapa de proyectos audiovisuales que conectan a Jalisco con la industria cinematográfica internacional.