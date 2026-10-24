Día de Muertos en Guadalajara: guía de actividades para disfrutar la tradición en familia

Guadalajara se prepara para vivir el Día de Muertos con una agenda que combina el recuerdo de quienes ya no están con música, arte, leyendas y espacios para compartir en familia. La celebración se extenderá por distintos puntos de la ciudad, desde la Glorieta Minerva y el Centro Histórico hasta los panteones municipales, museos y espacios públicos.

La programación contempla opciones para quienes buscan conocer las expresiones tradicionales de esta fecha, recorrer altares, disfrutar espectáculos nocturnos o visitar los cementerios para honrar a sus seres queridos. También habrá actividades gratuitas y propuestas al aire libre, por lo que conviene revisar los horarios y elegir los recorridos de acuerdo con los intereses de cada visitante.

La agenda reúne actividades con distintas fechas de inicio y cierre. Algunas se concentran en los días principales de la celebración, el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, mientras que otras continuarán durante los primeros días de noviembre.

Día de Muertos 2026

La Glorieta Minerva, punto de encuentro para celebrar

La Glorieta Minerva será uno de los principales escenarios de la celebración, con un altar monumental, videomapping, fuentes y tótems luminosos durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

El sábado 31 de octubre habrá música y espectáculos desde las 19:00 horas, con presentaciones de Dato Tovar, Otakumbia, Zaikocirco y un tributo a Metallica. En los Arcos de la Minerva también se contemplan actividades como Catrijangas Luminosas, maquillaje de catrinas y Registro Civil.

El Parque José Clemente Orozco tendrá una ambientación inmersiva, por lo que puede sumarse a un recorrido nocturno por esta zona.

Datos

Lugar: Glorieta Minerva y espacios cercanos.

Fechas principales: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Conciertos del 31 de octubre: de 19:00 a 23:00 horas.

Acceso: el programa consultado no especifica costos.

Desfile de Día de Muertos: de Chapultepec al Centro

Las calles también formarán parte de la celebración con el desfile de Día de Muertos, programado para el sábado 31 de octubre. El recorrido comenzará en la zona de Chapultepec y avenida México, con dirección a Plaza Liberación.

La actividad está prevista de las 18:00 a las 20:00 horas, una opción para quienes prefieren disfrutar de las caracterizaciones, los personajes y el ambiente festivo en espacios públicos.

Ese mismo día se realizará una carrera de cinco kilómetros, con salida señalada en el trayecto de Paseo Alcalde y Pedro Moreno hacia los Arcos de la Minerva, a las 20:00 horas.

Datos

Desfile: sábado 31 de octubre.

Horario: 18:00 a 20:00 horas.

Inicio: Chapultepec y avenida México.

Destino: Plaza Liberación.

Carrera de 5 kilómetros: sábado 31, a las 20:00 horas; el documento no detalla requisitos de inscripción.

Día de Muertos 2026

Panteones de Mezquitán y Belén: tradición, leyendas y memoria

Para quienes buscan una experiencia ligada a la historia y las tradiciones funerarias, los panteones de Mezquitán y Belén tendrán actividades especiales.

En el Panteón de Mezquitán se anuncian recorridos teatralizados, altares y conciertos del 27 de octubre al 1 de noviembre. Además, los días 5 y 6 de noviembre se contempla un recorrido de leyendas, con registro a las 18:00 horas y salida a las 18:30 horas desde el propio cementerio.

Por su parte, el Panteón de Belén ofrecerá un altar monumental, talleres y conciertos de clausura del 27 de octubre al 2 de noviembre.

Estas opciones permiten acercarse a los relatos y espacios históricos de Guadalajara desde una perspectiva cultural. Conviene revisar las condiciones de acceso y la disponibilidad de los recorridos antes de acudir.

Datos

Panteón de Mezquitán: actividades del 27 de octubre al 1 de noviembre.

Recorrido de leyendas: 5 y 6 de noviembre; registro a las 18:00 y salida a las 18:30 horas.

Panteón de Belén: actividades del 27 de octubre al 2 de noviembre.

Costo y reservaciones: no se detallan en el programa consultado.

Altares monumentales, catrinas y escenarios para fotografías

El Centro Histórico será otro de los puntos para recorrer con calma, tomar fotografías y conocer distintas expresiones de la tradición.

En Plaza Tapatía habrá música en vivo, catrinas y escenarios para fotografías del 30 de octubre al 12 de noviembre. En el Paseo Fray Antonio Alcalde se instalará el recorrido Camino al cielo, con un túnel iluminado y un altar gigante junto a la estatua de Fray Antonio Alcalde, también del 30 de octubre al 12 de noviembre.

Plaza Guadalajara tendrá decoración y un altar gigante del 30 de octubre al 13 de noviembre. A su vez, el concurso de altares se instalará sobre Paseo Alcalde, entre las calles Hospital y Jesús García, del 30 de octubre al 9 de noviembre.

La Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres contará con un altar de catrinas gigantes del 30 de octubre al 9 de noviembre, además de presentaciones musicales, de danza y baile.

Datos

Plaza Tapatía: 30 de octubre al 12 de noviembre.

Paseo Fray Antonio Alcalde: 30 de octubre al 12 de noviembre.

Plaza Guadalajara: 30 de octubre al 13 de noviembre.

Concurso de altares: 30 de octubre al 9 de noviembre.

Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres: altar de catrinas gigantes del 30 de octubre al 9 de noviembre.

Videomapping en la Catedral de Guadalajara (Pablo Ruelas Photography)

Videomapping en la Catedral de Guadalajara

La fachada de la Catedral de Guadalajara se convertirá en escenario para proyecciones audiovisuales del 31 de octubre al 12 de noviembre. El videomapping tendrá tres horarios programados: 19:45, 20:45 y 21:45 horas.

La actividad puede incorporarse a un paseo nocturno por el Centro Histórico, junto con los altares de Plaza Guadalajara y el túnel iluminado del Paseo Fray Antonio Alcalde.

El programa también contempla el ingreso a las catacumbas de la Catedral, de 10:00 a 19:00 horas, así como altares y apertura de bóvedas sepulcrales en otros recintos religiosos. Para estos últimos, es recomendable confirmar las condiciones de ingreso directamente con cada sede.

Datos

Lugar: Catedral de Guadalajara.

Fechas: 31 de octubre al 12 de noviembre.

Proyecciones: 19:45, 20:45 y 21:45 horas.

Catacumbas: horario indicado de 10:00 a 19:00 horas.

Museos, recintos religiosos y actividades culturales

La programación también invita a descubrir altares y expresiones culturales en espacios que forman parte de la historia de la ciudad.

A partir del 29 de octubre se contemplan altares en el Museo de la Ciudad, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), la Casa Museo López Portillo y el Museo Regional de Guadalajara.

En este último recinto se anuncia la presentación del Coro de la Fundación Beckmann el jueves 5 de noviembre, a las 18:30 horas, con entrada libre.

En el Convento de San Francisco se instalará un altar dedicado a los frailes difuntos de la Provincia. Además, el domingo 1 de noviembre se realizarán recorridos guiados por los frailes hacia la bóveda sepulcral, de 17:00 a 20:00 horas.

La agenda incluye actividades en bibliotecas, centros culturales y escuelas de música del 26 de octubre al 6 de noviembre.

Datos

Altares en museos: a partir del 29 de octubre.

Coro de la Fundación Beckmann: 5 de noviembre, 18:30 horas, Museo Regional de Guadalajara; entrada libre.

Convento de San Francisco: recorridos guiados el 1 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas.

Bibliotecas, centros culturales y escuelas de música: actividades del 26 de octubre al 6 de noviembre.

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Feria del Cartón y música en el Parque Morelos

La Feria del Cartón será una alternativa para quienes buscan los elementos tradicionales de la temporada, como figuras, decoraciones y artículos relacionados con el Día de Muertos.

La feria estará instalada en el Parque Morelos del 31 de octubre al 4 de noviembre, acompañada de presentaciones artísticas. El domingo 1 de noviembre, la Banda del Estado de Jalisco ofrecerá una presentación de 17:00 a 18:00 horas.

Es una opción para combinar las compras de temporada con un paseo por uno de los espacios tradicionales de Guadalajara.

Datos

Lugar: Parque Morelos.

Fechas: 31 de octubre al 4 de noviembre.

Presentación de la Banda del Estado de Jalisco: 1 de noviembre, de 17:00 a 18:00 horas.

Recorridos turísticos para conocer las tradiciones

El programa incluye recorridos temáticos que permiten explorar distintas historias y expresiones de la celebración. Entre ellos están Recordando a tu mejor amigo, Los Misterios del Mictlán, Tradiciones del Día de Muertos y Leyendas en Panteón de Mezquitán.

Las salidas están distribuidas en varios días y puntos de la ciudad, por lo que conviene identificar el recorrido de interés antes de trasladarse.

Datos

Recorrido Fecha y horario Punto de salida Recordando a tu mejor amigo 27 de octubre; registro 17:30, salida 18:00 h Módulo de Información Turística de Plaza Guadalajara Los Misterios del Mictlán 29 de octubre; registro 17:00 h, salidas cada media hora Puente de las Damas Tradiciones del Día de Muertos 30 de octubre; registro 17:30, salida 18:00 h Módulo de Información Turística de Plaza Guadalajara Leyendas en Panteón de Mezquitán 5 y 6 de noviembre; registro 18:00, salida 18:30 h Panteón de Mezquitán

Actividades nocturnas y Vía RecreActiva

La celebración también tendrá propuestas para quienes prefieren combinar música, movimiento y convivencia en espacios abiertos.

El domingo 1 de noviembre, la Vía RecreActiva llegará a la Glorieta Minerva con presentaciones de Dato Tovar a las 10:00 horas y Los Otakumbias a las 11:00 horas.

Además, el sábado 7 de noviembre se anuncia una edición nocturna de la Vía RecreActiva y del Paseo Fray Antonio Alcalde, con motivo de su primer aniversario. El programa señala un horario de 19:00 a 23:00 horas.

Datos

Vía RecreActiva en la Minerva: 1 de noviembre.

Dato Tovar: 10:00 horas.

Los Otakumbias: 11:00 horas.

Edición nocturna: sábado 7 de noviembre, de 19:00 a 23:00 horas.

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Visita los panteones municipales con estas recomendaciones

El 1 y 2 de noviembre suelen ser fechas de especial actividad en los cementerios, y Guadalajara prepara un operativo para acompañar a las familias. El documento municipal estima alrededor de 280 mil asistentes a los cinco panteones de la ciudad durante estas jornadas.

El operativo especial se contempla los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, de 8:00 a 18:00 horas, con 630 elementos y 100 vehículos, de acuerdo con el programa presentado.

Entre las acciones anunciadas están la limpieza y el mantenimiento de los cementerios, el acordonamiento de criptas en mal estado, la atención médica, la vigilancia y la instalación de módulos de atención.

Recomendaciones para tu visita

Lleva medicamentos y receta si tienes una enfermedad crónica.

Mantén especial cuidado con niñas, niños, personas mayores, carriolas y personas en silla de ruedas.

Coloca a niñas y niños, así como a personas adultas mayores que lo requieran, un gafete con datos generales y un teléfono de contacto.

Respeta las tumbas, lápidas y criptas acordonadas.

Identifica las rutas de evacuación y los puntos de reunión.

Si colocas un altar con velas o veladoras, apágalas al terminar.

No consumas alcohol ni drogas en los espacios donde está prohibido.

Antes de salir: revisa los horarios y las condiciones de acceso de cada actividad, especialmente en los recorridos guiados y los recintos religiosos. La programación consultada reúne actividades con distintas fechas, y no todas incluyen información sobre costos, inscripción o aforo.