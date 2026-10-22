Tlajomulco devela molcajete monumental en San Lucas Evangelista

La tradición de elaborar molcajetes de piedra basáltica quedó plasmada en una escultura monumental en San Lucas Evangelista, delegación de Tlajomulco reconocida por el trabajo de sus familias artesanas.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, acompañó a habitantes y representantes del gremio artesanal durante la develación de la obra, que busca convertirse en un punto de referencia para la comunidad y quienes visitan la localidad.

Los molcajetes se elaboran a partir de piedra de basalto, una roca volcánica extraída de las minas de la región y trabajada por artesanos que transmiten sus conocimientos de generación en generación.

“Hoy no develamos solamente una escultura; ponemos en piedra una parte de la historia y el corazón de San Lucas Evangelista”, expresó el alcalde, quien llamó a mantener el trabajo conjunto para preservar las tradiciones del municipio.

En representación de los artesanos, Ignacio García Rosales agradeció el respaldo de las autoridades municipales y destacó el significado de la escultura para quienes se dedican a este oficio.

“Nos da gusto que nos acompañen para develar esta obra de arte que es símbolo de nuestro oficio y que va a quedar aquí para que las personas que nos visiten vean cómo se les recibe aquí, tierra de mariachis y artesanos”, señaló.

Buscan mejorar las condiciones del trabajo artesanal

La develación del molcajete monumental se suma a otras acciones municipales relacionadas con la preservación de los oficios tradicionales y el fortalecimiento de la actividad artesanal.

Entre ellas se encuentran los trabajos de limpieza y rehabilitación de las minas de basalto de Cerro Viejo, iniciados en mayo en San Lucas Evangelista, con la intención de mejorar las condiciones de extracción de la piedra y reducir riesgos para alrededor de 200 artesanos y mineros de la región.

También está el proyecto del Centro Cultural y Mercado de Artesanías en San Miguel Cuyutlán, cuya primera piedra se colocó en junio con una inversión inicial anunciada de 50 millones de pesos.