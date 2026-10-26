Mägo de Oz: una banda atravesada por las rupturas que se niega a desaparecer

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La historia de la banda de folk metal, Mägo de Oz, es perceptible por sus canciones y por las rupturas entre quienes las interpretaron. A casi cuatro décadas, la agrupación española ha cambiado de vocalistas, guitarristas y otros músicos; sin embargo, su nombre se mantiene en los escenarios, en las plataformas digitales y en las playlists de múltiples generaciones de seguidores.

Aun cuando su identidad se basó en la participación de artistas que tiempo después se marcharon, el grupo musical sigue vigente con una formación distinta en tanto que algunos de sus anteriores integrantes intentan prolongar aquella historia con proyectos propios. La inestabilidad no ha significado el final de Mägo de Oz, pero sí ha abierto una discusión de quién dirige su legado musical.

Fundado en Madrid, España en 1988 por el baterista Txus di Fellatio, la agrupación confeccionó una propuesta musical que mezcló heavy metal con elementos de música celta, violines, flautas, relatos de fantasía y figuras retóricas. Álbumes como La leyenda de la Mancha (1998), Finisterra (2000) y Gaia II: La voz dormida (2005) sellaron su estilo dentro del rock en español y acrecentaron su público en América Latina, principalmente en México.

Salidas y desencuentros

El cambio más significativo fue en 2011, cuando José Andrëa dejó la banda luego de haber sido su vocalista en una etapa decisiva de su crecimiento. Su voz quedó asociada a canciones como Molinos de viento, Fiesta Pagana y La posada de los muertos, melodías que siguen formando parte del imaginario de sus oyentes.

Después llegó Javier Domínguez “Zeta”, quien estuvo en el grupo hasta 2023. Su salida abrió otra etapa que incluyó la integración de Rafa Blas como cantante. Los reemplazos de vocalista se agregaron a las modificaciones en otros instrumentos y a las deserciones de músicos que habían conformado por años en la definición del sonido de la banda musical.

En 2020, los guitarristas Frank y Carlitos dejaron Mägo de Oz al cabo de más de dos décadas de trayectoria. Ambos estuvieron en un periodo fundamental de su discografía y, junto con José Andrëa y el bajista Salva García, se reencontraron en un proyecto musical que les daría la oportunidad de volver a interpretar parte de aquel repertorio.

Las salidas modificaron la alineación, por lo que pusieron en tela de juicio la relación entre la trayectoria de la banda y las carreras de quienes hicieron posible por forjarla. Para una fracción de los fanáticos, los músicos que grabaron en los discos más conocidos siguen simbolizando una etapa difícil de separar de la personalidad del grupo.

De Los Mago a Käbrones

En 2023, José Andrëa, Frank, Carlitos y Salva anunciaron una reunión musical bajó el nombre de Los Mago. El proyecto musical cambió posteriormente su denominación a Käbrones, con la intención de continuar su actividad en directo y recuperar canciones inherentes a su paso por Mägo de Oz.

La nueva agrupación no parte de cero, puesto a que sus integrantes llevan consigo una trayectoria común y un catálogo musical que los seguidores reconocen. Sus presentaciones dan pie a ejecutar interpretaciones arraigadas a una fase anterior de Mägo de Oz, pero expone el desafío de consolidar una identidad propia fuera de la banda de la que proceden.

Käbrones ha sostenido su presencia en México, en otros países de Latinoamérica y España. El conjunto musical anunció una gira para 2026- 2027, indicio de que existe público interesado en escuchar a los exintegrantes reunidos.

No obstante, la lealtad de una audiencia no equivale a reproducir el mismo alcance de la agrupación original. El reconocimiento de los exmiembros puede nutrirse en la nostalgia, en sus legados individuales y en la conexión de los de los seguidores con ciertas canciones, a la vez que el proyecto musical necesita hacer su propia marca y diversificar su lista de temas más allá de la historia compartida.

Disputa por el nombre

La diferencia obliga a distinguir entre el valor de una trayectoria individual y la fuerza de una marca consagrada por décadas. Mägo de Oz cuenta con una extensa obra, su esencia inconfundible y una comunidad. Por el contrario, Käbrones apela a la memoria de una etapa dorada y aspira a convertir ese prestigio en una propuesta independiente.

La disputa por la visibilidad de ambos nombres se hizo pública en este año, cuando Mägo de Oz objetó el uso destacado de su denominación en carteles promocionales de iniciativas de exintegrantes. La banda pidió que su nombre dejara de utilizarse como recurso principal de esa publicidad, al alegar que podía aprovechar comercialmente su sello comercial.

La música sobrevive a quienes la crearon

Una obra grabada puede conservar su lugar en la memoria colectiva, aunque las personas que la interpretaron ya no compartan escenario.

Esto no quiere decir que los cambios sean irrelevantes ni que todos los seguidores acepten por igual las sucesivas formaciones. Las preferencias por voces o periodos particulares componen el devenir de Mägo de Oz y explican, en parte, el interés por proyectos como Käbrones.

A las puertas de sus cuatro décadas de su fundación, la banda sigue en actividad pese a las salidas y los desencuentros que han moldeado su recorrido. Sus anteriores integrantes, por su parte, guardan un nexo con ese pasado que les brinda la opción de convocar a su audiencia y recuperar temas de su herencia musical conjunta.

Las rupturas no han borrado el nombre que las une. Sus integrantes cambian, las relaciones profesionales se transforman y surgen nuevas agrupaciones, pero las canciones perviven circulando. La vigencia del grupo no demuestra que la inestabilidad carezca de consecuencias; prueba que una identidad musical desarrollada durante años puede sobrevivir incluso a la mayoría de quienes ayudaron a crearla.

La Crónica de Hoy 2026