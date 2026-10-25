Mazamitla celebrará el Día de Muertos con una catrina monumental y actividades en el bosque

Entre montañas, cabañas y senderos de la Sierra del Tigre, Mazamitla se prepara para celebrar el Día de Muertos con una programación que combinará tradiciones, espectáculos y actividades al aire libre. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, el Pueblo Mágico será sede de “El Espíritu del Bosque”, como parte de la segunda edición del Festival de las Almas de Jalisco.

“El Espíritu del Bosque” en Mazamitla

Uno de los principales atractivos será una catrina monumental de más de 15 metros de altura, instalada en la Explanada Principal, que se convertirá en uno de los referentes visuales de la celebración. La agenda también contempla desfiles, talleres artesanales, concursos y presentaciones artísticas para acercar a visitantes y habitantes a las expresiones culturales relacionadas con estas fechas.

Las actividades comenzarán con la participación de estudiantes el viernes 30 de octubre. El sábado 31 se realizará la procesión de catrinas y catrines, mientras que el domingo 1 de noviembre tendrá lugar la Cabalgata de las Almas, organizada por la Asociación de Charros de Mazamitla. A la programación se sumará la compañía Oniric con el espectáculo multidisciplinario “Memoria de gigantes”.

La música también tendrá presencia con agrupaciones como 24 Kilates, el Mariachi Mazamitla Continental, la banda de rock Sarcasmus y el ensamble Voz de Luna. Habrá presentaciones de danza folclórica, ritmos latinos, exposiciones fotográficas, concursos de alebrijes sierreños y calaveras, además de una exhibición del juego de pelota tradicional de Michoacán.

“El Espíritu del Bosque” en Mazamitla (Esteban Tucci\retucci.com)

Naturaleza, recorridos y tradiciones

Para quienes prefieren descubrir el entorno natural, el programa incluye la Rodada de las Almas, en bicicleta de montaña, con destino al mirador El Corazón de la Aguacatera, así como la ruta pedestre Sendero de los Fieles Difuntos. También se contempla una exhibición de motociclistas, denominada Almas del Bosque, y recorridos nocturnos en vehículos todoterreno por la sierra.

La estancia puede complementarse con actividades de aventura y senderismo en los parques ecológicos Mundo Aventura, Camino Real del Tigre y El Tecolote, opciones para quienes buscan combinar las celebraciones con el paisaje boscoso que caracteriza al municipio.

El ambiente tradicional se extenderá a las inmediaciones del Panteón Municipal, donde el lunes 2 de noviembre se realizarán ceremonias eucarísticas. Además, habrá rutas de altares en dependencias públicas, recintos culturales y el Centro Histórico, junto con menús especiales en establecimientos locales.

La gastronomía será otro de los atractivos. En el Mercado Gastronómico se ofrecerán platillos regionales como el bote, la birria, los taquitos de canasta y el menudo. La propuesta incluirá conservas, dulces, rompope de piñón y ponches de membrillo, además de preparaciones elaboradas a base de aguacate.

Reconocido como Pueblo Mágico desde 2005, Mazamitla buscará atraer a visitantes interesados tanto en las tradiciones del Día de Muertos como en la naturaleza, la cocina regional y las actividades recreativas.

“El Espíritu del Bosque” forma parte de la segunda edición del Festival de las Almas, impulsado por el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Turismo y la Agencia Estatal de Entretenimiento. Bajo el lema “Un estado, muchas identidades, una sola memoria”, el festival se desarrollará del 24 de octubre al 15 de noviembre en 12 municipios de la entidad.

“El Espíritu del Bosque” en Mazamitla (Esteban Tucci\retucci.com)

Datos

Fechas: del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026. Lugar: Mazamitla, Jalisco.

Mazamitla, Jalisco. Atractivo principal: catrina monumental de más de 15 metros en la Explanada Principal.

catrina monumental de más de 15 metros en la Explanada Principal. Programa completo: visitjalisco.mx/festival-de-las-almas

PARA SABER

Acerca de Mazamitla

Mazamitla se encuentra en la Sierra del Tigre, a poco más de dos horas de Guadalajara. Su clima de montaña, sus cabañas y sus paisajes naturales lo convierten en un destino para el descanso y la aventura.

Entre sus atractivos destacan la parroquia de San Cristóbal, los portales, los andadores Hidalgo y Allende y las letras de Mazamitla, pintadas a mano por artistas locales. La oferta turística incluye senderos, miradores y recorridos en motocicletas y vehículos todoterreno.

Su gastronomía tradicional reúne platillos como birria, bote y taquitos de canasta, además de ponches, rompope y conservas. Para consultar información turística, opciones de hospedaje y recomendaciones de visita, se puede ingresar a visitjalisco.mx.