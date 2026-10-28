Taburete y La La Love You en concierto

No solo de OCESA y Zignia viven los espectáculos en nuestra ciudad. Existen varias empresas de producción detrás de esos dos gigantes que también le apuestan a traer propuestas musicales para todos los gustos.

En la variedad está el gusto.

BOBO Producciones es una empresa mexicana de entretenimiento, música y gestión de talento, fundada en 2004 por los hermanos Ari y Jack Borovoy. Comenzó con un concierto de Alejandra Guzmán en la Arena Monterrey y, de aquel arranque, pasó de un pequeño departamento en la colonia Condesa a convertirse en un corporativo con presencia internacional, áreas de management y booking, además de su propio sello discográfico, Bobo Music.

Actualmente, la empresa está dirigida por Sonia Salvador, junto con Jack y Ari Borovoy. Entre sus conceptos más conocidos está el 90’s Pop Tour, que apostó por escenarios de 360 grados y reunió a figuras de la música pop en español. Además, organiza espectáculos en México, Estados Unidos y Centroamérica.

Y hablando de propuestas que llegan a Guadalajara, aquí van dos que vale la pena tener en el radar.

Taburete

Taburete

Vuelve a Guadalajara

La banda española regresará a tierras tapatías el próximo 21 de noviembre para presentarse en el Teatro Estudio Cavaret con El Perro Que Fuma Tour, una gira que combina las canciones de su nueva producción con los temas que ya se han ganado un lugar entre sus seguidores.

El grupo llega con El Perro Que Fuma, su álbum más reciente, que abre otro capítulo en su historia musical sin dejar de lado esa mezcla de pop rock, folk, rancheras e influencias latinas que forma parte de su sello.

Taburete

En el repertorio están canciones como “Cuando los hombres lloran”, “Primer Intento”, “110” y “Vino y Cemento”, que convivirán con temas ya conocidos por sus seguidores, como “Sirenas”, “Belerofón” y “Roto y elegante”.

La idea es recorrer distintas etapas de la banda y, de paso, armar una de esas noches en las que el público termina cantando de principio a fin. Porque una cosa es escuchar las canciones en plataformas y otra muy distinta es encontrarse con ellas en vivo.

Taburete

La presentación en Guadalajara forma parte de la gira que Taburete realizará por México y Latinoamérica entre noviembre y diciembre de 2026. El recorrido también contempla ciudades como Monterrey y Ciudad de México, además de Bogotá, Lima, Buenos Aires y Santiago.

La La Love You

La La Love You:

Un viaje intergaláctico con escala en la ciudad

Ahora toca hablar de La La Love You, que prepara el Tour Intergaláctico, una gira internacional con la que llevará a los escenarios el universo sonoro y visual de Por qué me miras así, su más reciente álbum.

Después de su presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México con el Lala Tour, la agrupación española abre una nueva etapa que la llevará por México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, con cuatro fechas en nuestro país.

La ruta mexicana arrancará el 4 de noviembre en la Sala Forum de Puebla; continuará el día 5 en el Club Latino de Querétaro; llegará el 6 al Teatro Estudio Cavaret, en Guadalajara, y cerrará el 7 en The Live Center de Monterrey.

El nuevo disco amplía el universo musical de la banda sin perder la esencia que la ha llevado a conectar con distintas generaciones. Las guitarras y la energía del pop punk se mezclan ahora con influencias tropicales, rumberas y electrónicas, en una producción que muestra otras facetas del grupo.

La La Love You

Y si la música evoluciona, el espectáculo también. El Tour Intergaláctico propone una puesta en escena inspirada en la ciencia ficción, el cómic y la cultura pop, con el humor, la energía y la personalidad que caracterizan a La La Love You. Vamos, que la cosa no se limita a subir al escenario y tocar las canciones.

Como adelanto de esta nueva etapa, la banda ha presentado temas como “Delorean”, en colaboración con Miranda!, y “Las medusas no tienen corazón”, junto a Monsieur Periné. A ellos se suman “Alguien ha boicoteado el ponche”, “La mitad de la mitad”, “Una boda en Las Vegas” y “A ver quién duerme ahora”, canciones que muestran distintas caras del álbum y que forman parte del nuevo espectáculo.

Por supuesto, el repertorio también incluirá esos temas que ya forman parte de la historia del grupo y que han conectado con sus seguidores. Porque los experimentos musicales están muy bien, pero el público también quiere cantar esas canciones que se sabe de memoria.

La La Love You

La La Love You se ha consolidado como una de las agrupaciones representativas del pop punk español, con una propuesta fresca, canciones que han conectado con distintas generaciones y presentaciones en vivo que la han llevado a festivales y escenarios dentro y fuera de su país.

Así que ya lo saben: noviembre tendrá dos escalas musicales interesantes en Guadalajara. Por un lado, Taburete, con su mezcla de pop rock y sonidos latinos; por el otro, La La Love You, dispuesta a llevarnos de viaje por su particular universo intergaláctico. Habrá que ir preparando la garganta.