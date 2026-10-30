“Sensatez y Sentimiento”: Reinventando la estética de la novela para una nueva generación

Fue en 1995 cuando se estrenó una de las adaptaciones cinematográficas más reconocidas de “Sensatez y Sentimiento”, con un elenco sólido, integrado por actores ingleses de amplia trayectoria, que siguió de cerca la estética y la historia de la novela de Jane Austen.

“Sensatez y Sentimiento”

Hoy, una nueva mirada a la época de la escritora transforma la estética de esta historia y propone un mundo más vivo, natural y cercano a las nuevas generaciones.

En esta nueva versión, la directora Georgia Oakley busca alejarse de la imagen tradicional de los dramas de época para construir una propuesta más espontánea, cercana y visualmente contemporánea. En lugar de mujeres siempre perfectamente arregladas, interiores formales y escenarios excesivamente pulidos, la película apuesta por el cabello suelto, los momentos cotidianos, la naturaleza y una fotografía que privilegia las texturas y la imperfección, con el propósito de acercar al público actual a las hermanas Dashwood.

“Sensatez y Sentimiento”

“De verdad intentaba imaginar cómo se habría vivido en Devon hace 200 años, alejándome de esa idea preconcebida que tenemos sobre Austen, de que todo transcurre en un salón sofocante”, explica Oakley. “Las locaciones, el diseño de los sets y el vestuario que transmitieran una sensación de soltura y desenfado formaban sin duda parte de mi visión general”.

Para conseguirlo, la directora trabajó junto al director de fotografía Arnaud Potier, la diseñadora de producción Francesca Di Mottola, la diseñadora de vestuario Grace Snell y la responsable de peluquería y maquillaje, Nadia Stacey. En conjunto, el equipo creativo dio forma a una Inglaterra de la Regencia que conserva su esencia histórica, pero luce mucho más viva y natural.

“Sensatez y Sentimiento”

Esa búsqueda de autenticidad también llegó al maquillaje y al cabello. En lugar de una apariencia demasiado elaborada, Stacey diseñó una propuesta enfocada en resaltar la piel y las texturas naturales. “El maquillaje se diseñó para simular el rubor natural provocado por su entorno”, explica la diseñadora. Para conseguirlo, recurrió a tintes para pestañas y cejas, productos para el cuidado de la piel en lugar de bases de maquillaje y coloretes translúcidos.

La fotografía fue otro de los elementos clave para alejarse de una representación demasiado pulida del periodo. Oakley, quien trabaja habitualmente con película física, eligió rodar “Sensatez y Sentimiento” en 35 mm junto a Potier, buscando una imagen con textura y carácter. “La película de 35 mm te ofrece una estética concreta; me encanta que sea imperfecta. Es algo vivo, que respira”, señala la directora.

“Sensatez y Sentimiento”

La historia sigue a las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, dos mujeres con personalidades muy distintas, interpretadas por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles. A través de sus experiencias, el público recorrerá un camino de romance, desamor, pérdida y expectativas sociales. Pese a sus diferencias y constantes desencuentros, ambas descubrirán que el vínculo entre hermanas permanece por encima de cualquier circunstancia.

Aunque la época en la que transcurre la historia es radicalmente distinta a la actual, conserva similitudes con nuestra manera de vivir y entender el amor. Precisamente esa vigencia fue una de las sorpresas que encontró la guionista Diana Reid al releer la novela de Austen para llevarla a la pantalla. Aunque la escritora no utilizó términos como ghosting o love bombing, Reid identificó comportamientos que hoy forman parte de las conversaciones sobre las relaciones modernas. “El hecho de que hayan cambiado los términos no significa que la gente haya cambiado”, explica.

“Sensatez y Sentimiento”

Esta actualidad también se refleja en la relación entre Elinor y Marianne, quienes representan dos maneras opuestas, pero igualmente reconocibles, de enfrentarse al amor. “Ambas son muy inteligentes y las dos son profundamente empáticas, pero la cuestión es lo que hacen con esas emociones”, señala Reid. Mientras Elinor vive el conflicto entre el deber y el deseo, siempre atenta a lo que quieren los demás, Marianne tiene claro lo que busca y persigue sus sentimientos con intensidad y sin inhibiciones.

Al adaptar la novela, el equipo creativo también buscó conservar el equilibrio entre la autenticidad de la época y una sensibilidad capaz de conectar con el público actual. Una de las decisiones fundamentales fue mantener gran parte del lenguaje y los diálogos originales de Austen, sin modernizarlos, para distinguir esta propuesta de otras adaptaciones recientes de la literatura clásica.

“Sensatez y Sentimiento”

“Para mí, lo especial de leer literatura clásica es que te encuentras con personas que, a primera vista, no se parecen en nada a ti. Aun así, acabas sintiendo simpatía por ellas y te das cuenta de que, en el fondo, en realidad son como tú”, explica Reid.

Así, “Sensatez y Sentimiento” recupera una historia clásica desde una perspectiva visual renovada y demuestra que, aunque cambien las épocas y la manera de hablar sobre las relaciones, las emociones detrás del amor, el desamor y los vínculos familiares siguen siendo universales.

“Sensatez y Sentimiento”

Recomendable para los cinéfilos que disfrutan del buen cine de época. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

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