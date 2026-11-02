Josefina Licitra gana el Premio Sor Juana 2026 por su novela Crac

La escritora y periodista argentina Josefina Licitra fue reconocida con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2026 por su novela Crac, una obra de no ficción que explora la ruptura del vínculo entre un padre y una hija, así como sus implicaciones en la escritura, el duelo y la memoria.

El jurado otorgó el reconocimiento por unanimidad, luego de examinar y discutir las obras de 135 aspirantes de 12 países. En el acta resolutiva destacó que Licitra construye “una novela confesional que aborda la ruptura del vínculo entre un padre y una hija, y convierte esta experiencia privada en reflexión literaria sobre la autoría, la escritura, el duelo y la memoria”.

La entrega del premio, dotado con 15 mil dólares, se realizará el miércoles 2 de diciembre a las 18:00 horas en el Auditorio Juan Rulfo, como parte de las actividades de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

El jurado, integrado por Giselle Etcheverry Walker, de Chile; Daniel Centeno Maldonado, de Venezuela; y Anamari Gomís, Patricia Córdova Abundis y Roberto Domínguez Cáceres, de México, también reconoció el manejo narrativo de la autora.

“Licitra se expone con sentido del humor, sin reservas y demuestra un notable dominio de distintos registros y planos narrativos que, sin caer en la sensiblería, trasladan al lector las mismas incertidumbres existenciales que atraviesan a la autora”, señala el acta.

En entrevista, Licitra expresó que recibir el reconocimiento le provocó “sorpresa, felicidad y también alivio”, pues Crac es un libro íntimo que escribió desde la incertidumbre.

La autora explicó que la novela surgió de dos conflictos relacionados: el distanciamiento con su padre, quien vive en otro país y dejó de hablarle durante años, y las consecuencias que ese silencio tuvo en su propia escritura.

“Mi padre —quien vive en otro país— no me dirigía la palabra desde hacía muchos años por razones que yo no terminaba de comprender, y ese silencio se derramó sobre mi mundo expresivo: dejé de escribir”, compartió.

Licitra definió Crac como una novela de no ficción, debido a que los acontecimientos narrados son verificables o tienen un correlato con la realidad. También destacó la importancia de la estructura narrativa para diferenciar el libro de un diario íntimo.

“Este libro es una novela de no ficción, en tanto todo lo que se cuenta es verificable o tiene un correlato con la realidad”, señaló.

La escritora también manifestó su orgullo por incorporarse a la lista de autoras argentinas que han obtenido el Premio Sor Juana, entre ellas Tununa Mercado, Claudia Piñeiro, Camila Sosa Villada y Gabriela Cabezón Cámara, a quienes admira por su manejo de las estructuras narrativas y el lenguaje.

Josefina Licitra (La Plata, 1975) es periodista y escritora. Entre sus publicaciones se encuentran Los imprudentes. Historias de la adolescencia gay lésbica en Argentina, Los otros. Una historia del conurbano bonaerense y El agua mala. Crónica de Epecuén y las casas hundidas. Sus trabajos han aparecido en medios como The New York Times en español, la revista brasileña Piauí y el diario chileno El Mercurio. En 2004 obtuvo el premio al mejor texto de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, entonces dirigida por Gabriel García Márquez.

Giovanna Rivero recibe mención honorífica

En esta edición, el jurado también otorgó una mención honorífica a la escritora boliviana Giovanna Rivero por su novela Alma oscura del alba, que destacó por ser una “fábula atravesada por la pulsión de lo político, lo telúrico y lo imposible”.

El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz fue instituido en 1993 y reconoce a la autora de una novela publicada originalmente en español. La edición 34 del galardón cuenta con el apoyo del Claustro de Sor Juana.

Ganadoras del Sor Juana se reunirán por los 40 años de la FIL

Como parte de las celebraciones por el 40 aniversario de la FIL Guadalajara, el jueves 3 de diciembre a las 19:00 horas se realizará una lectura polifónica con escritoras que han obtenido el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

La actividad tendrá lugar en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara, donde las participantes leerán fragmentos de las obras con las que obtuvieron el reconocimiento y compartirán reflexiones sobre el futuro de la literatura.

Entre las autoras convocadas se encuentran Gioconda Belli, reciente ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances; Gabriela Cabezón Cámara, Ana García Bergua, Margo Glantz, María Ospina Pizano, Marina Perezagua, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo, Fernanda Trías y Nona Fernández.

La actividad es organizada por la FIL Guadalajara con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Acción Cultural Española, la Cátedra Latinoamérica Julio Cortázar y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.