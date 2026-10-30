Museo Panteón de Belén ofrece actividades por Día de Muertos hasta el 8 de noviembre

El Museo Panteón de Belén continúa con su programa cultural “Día de muertos, días de vida”, que reúne actividades artísticas, talleres y recorridos especiales para acercar a las familias a las tradiciones de Jalisco y conocer el patrimonio histórico y funerario de Guadalajara.

Panteón de Belén (CLAUDIA LOPEZ)

La programación comenzó este viernes 30 de octubre con el taller familiar “Portadoras de caminos”, dedicado a la elaboración de mariposas mediante la técnica tradicional de cartonería, y el concierto de Jaramar “No acabarán mis flores”, con música tradicional mexicana en vivo.

A partir del sábado 31 de octubre y hasta el 8 de noviembre, el recinto ofrecerá nuevas actividades con distintas temáticas y horarios, por lo que las personas interesadas podrán organizar su visita.

Panteón de Belén (CLAUDIA LOPEZ)

Agenda de actividades

Sábado 31 de octubre

- 11:00 horas. Recorrido botánico. Visita guiada para conocer las plantas que integran y habitan en el Museo Panteón de Belén.

Domingo 1 de noviembre

10:00 horas. Recorrido de arte funerario. Visita por el Panteón de Mezquitán y el Museo Panteón de Belén para reconocer la simbología funeraria.

17:30 horas. Orquesta de Tonalá. Concierto a cargo de la Orquesta Juvenil de Tonalá.

Lunes 2 de noviembre

16:00 horas. Entre hilos y ofrendas. Taller de tejido dirigido a niñas y niños.

17:00 horas. Aproximaciones al arte funerario. Recorrido para conocer la arquitectura y la iconografía del Museo Panteón de Belén.

Domingo 8 de noviembre

- 12:00 horas. Tradiciones y sabores de México. Taller infantil de decoración de pan de muerto, en el que también se abordará la historia de este alimento tradicional.

Panteón de Belén (CLAUDIA LOPEZ)

Ofrenda y exposición memorial

Además de las actividades programadas, el museo cuenta con una ofrenda de Día de Muertos elaborada principalmente con elementos de la tradición cartonera y las artes populares de Jalisco. El altar está abierto a la participación del público, que puede llevar fotografías de sus seres queridos fallecidos para colocarlas y rendirles homenaje de manera colectiva.

La ofrenda puede visitarse gratuitamente de 16:00 a 19:00 horas, así como durante los horarios habituales de los recorridos.

Por otra parte, el jueves 29 de octubre fue inaugurada la exposición “Obituarios de Barro”, un memorial dedicado a reconocer la trayectoria de artistas populares y artesanos de Jalisco. El proyecto, dirigido por el curador Miguel Arelis, busca visibilizar la pérdida de quienes mantienen vivos los oficios tradicionales y el riesgo que esto representa para el patrimonio cultural.

La exposición puede visitarse gratuitamente de miércoles a sábado, de 16:00 a 19:00 horas, o como parte de los recorridos habituales del museo durante el resto del año.

Horarios y acceso

El Museo Panteón de Belén contará con horarios especiales para sus recorridos históricos:

Diurnos: 10:00, 11:00, 13:00 y 14:00 horas.

Nocturnos: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 00:00 horas.

Los boletos para los recorridos se adquieren directamente en taquilla y el pago es únicamente en efectivo. Para participar en las actividades del programa cultural se requiere registro previo.