Deepnotika, música y Día de Muertos

Una de las festividades más emblemáticas y representativas de México es, sin duda, el Día de Muertos. Actualmente, la Zona Metropolitana de Guadalajara se llena de actividades culturales para celebrar esta tradición, y uno de los lugares donde se vive con especial colorido es Tlaquepaque.

Tlaquepaque es México: color, música, antojitos, artesanías y muchas cosas más. Por eso, si todavía no tienes plan para celebrar estas fechas, tienes que darte una vuelta por el Festival de Día de Muertos Tlaquepaque 2026.

Y hablando de música, una de las propuestas que formarán parte de esta celebración es DEEPNOTIKA, proyecto de electro rock nacido en Guadalajara, que llegará al Jardín Hidalgo el próximo lunes 2 de noviembre, a las 8:00 de la noche, con un concierto gratuito.

Además de esta presentación, la agrupación estrena dos sencillos acompañados de sus respectivos videos oficiales: Not Anymore, lanzado el 23 de agosto de 2026, y Winter Overs, publicado el 12 de octubre. Ambos forman parte de una propuesta musical que combina rock, electrónica y sonidos del mundo, con una atmósfera que recuerda a los años ochenta.

Desde su debut con Be Free, el 30 de abril de 2021, DEEPNOTIKA ha recorrido espacios de radio y televisión locales, fue nominada en Las 100 Canciones Guadalajara y se ha presentado en distintos festivales y foros de la ciudad.

El proyecto fue fundado por Rodolfo González y Giordana Rodarte, quienes construyen un universo sonoro con influencias de agrupaciones y artistas como Depeche Mode, Peter Gabriel, Dead Can Dance y Pink Floyd.

Sus nuevos lanzamientos también forman parte de una historia de ciencia ficción con estética cyberpunk, en la que cada canción representa un episodio. Una propuesta que busca llevar al público por diferentes atmósferas y paisajes musicales.

En vivo, el dúo fundador está integrado por Rodolfo González, en voz, guitarra y letras, y Giordana Rodarte, en voz, piano y letras. Para sus presentaciones cuentan con la participación de Lorenzo Meynardi, en la batería, y Juan Manuel Ayala, en el bajo.

Así que ya lo sabes: si te gusta descubrir propuestas musicales locales y disfrutar de las tradiciones mexicanas, date una vuelta por Tlaquepaque. El próximo lunes 2 de noviembre tienes una cita con DEEPNOTIKA en el Jardín Hidalgo. ¡La entrada es libre!

¡Que viva la música y que vivan nuestras tradiciones!

DATOS

Festival de Día de Muertos Tlaquepaque 2026

Presentación: DEEPNOTIKA.

DEEPNOTIKA. Fecha: lunes 2 de noviembre de 2026.

lunes 2 de noviembre de 2026. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Jardín Hidalgo, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Jardín Hidalgo, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Acceso: gratuito.

Para escuchar a DEEPNOTIKA:

Spotify: artista oficial DEEPNOTIKA.

YouTube: @Deepnotika.

Instagram: @deepnotika.

Facebook: Deepnotika.

TikTok: @deepnotikaband.

Sitio web: deepnotika.netlify.app.

Contacto de prensa: Beatriz Navarro, Relaciones Públicas y Prensa de Supremacy Productions.