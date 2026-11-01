Zoológico Guadalajara dedica su Altar Monumental a las especies en peligro de extinción

El Zoológico Guadalajara se suma a las celebraciones del Día de Muertos con un Altar Monumental dedicado a las especies animales en peligro de extinción, una propuesta que busca unir las tradiciones mexicanas con un mensaje sobre la importancia de proteger la biodiversidad.

La Calavera Acuática en el Acuario del Zoologico Guadalajara

A diferencia de los altares dedicados a quienes ya fallecieron, este espacio rinde homenaje a los animales que todavía pueden salvarse y cuya conservación requiere esfuerzos permanentes. Rinocerontes, flamencos, elefantes y jirafas forman parte de la representación, que invita a reflexionar sobre la importancia de preservar la vida en todas sus formas.

Además del recorrido por el altar, los visitantes podrán observar actividades especiales de enriquecimiento ambiental en distintos albergues. Estas dinámicas incluyen calabazas y sorpresas para los animales, con el propósito de estimular sus comportamientos naturales y ofrecer al público la oportunidad de conocer cómo interactúan con estos elementos junto a sus cuidadores.

La Calavera Acuática en el Acuario

La celebración también llegará al Acuario Guadalajara con La Calavera Acuática, una exhibición ubicada en el tanque de peces catanes, programada a las 12:00, 13:00, 15:00 y 16:00 horas.

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