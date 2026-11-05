“El Gato con Sombrero”, una aventura que despierta la imaginación

Hablar de la obra del Dr. Seuss es referirnos a uno de los grandes exponentes de la literatura infantil.

Theodor Seuss Geisel (1904-1991) fue un escritor y caricaturista estadounidense, conocido por sus libros para niños, publicados bajo el seudónimo de Dr. Seuss. Escribió más de 60 títulos, caracterizados por sus personajes imaginativos y el uso de rimas.

El Gato con Sombrero

Sus historias se han convertido en verdaderos clásicos y muchas han llegado a la pantalla grande en versiones animadas e incluso de acción real. Entre las más conocidas destacan “Horton y los Quién”, “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!” —cuya adaptación de acción real es una de las más populares—, “El Lorax” y “El gato con sombrero”, que también tuvo una versión de acción real en 2003, protagonizada por Mike Myers.

A través de cuentos e imágenes surrealistas, las obras de Seuss despiertan la imaginación de los lectores y, al mismo tiempo, abordan temas esenciales como el deterioro del medio ambiente y la búsqueda de la propia identidad. Su constante juego de palabras convierte algunos de sus textos en obras difíciles de traducir. En 1984 recibió una mención especial del Premio Pulitzer por su contribución a la literatura infantil.

El Gato con Sombrero

Pero entremos en materia. ¡Ven a conocer a “El gato con sombrero” como nunca antes lo habías visto! Fiel a la maravillosa y extravagante tradición de Dr. Seuss, el personaje llega por primera vez a la pantalla grande en una película animada, con una nueva y épica aventura cargada de irreverencia, donde reinan el caos, la magia y las travesuras.

Haciendo lo que mejor sabe, el Gato busca ayudar y llenar de alegría a los niños con su característico sentido del humor, llevándolos, junto con el público, a un viaje fantástico por un mundo que jamás imaginaron. En esta ocasión, nuestro héroe enfrenta su misión más difícil hasta ahora para el I.I.I.I. (Instituto para la Institución de la Imaginación e Inspiración, S.A.): animar a Gabby y Sebastián, dos hermanos que tienen dificultades para adaptarse a su nueva ciudad.

El Gato con Sombrero

Conocido por llevar siempre las cosas al extremo, esta podría ser la última oportunidad de este agente del caos para demostrar su valía... o perder su sombrero mágico.

Para quienes no estén familiarizados con las aventuras del Gato, sus misiones consisten en alegrar y ayudar a los niños a superar algún problema importante. Para conseguirlo, recurre a su ingenio y a su sombrero mágico, donde guarda todo tipo de artefactos y criaturas (y cuando digo todo, ¡me refiero a TODO!).

Aunque suele provocar desastres, siempre encuentra la manera de salir adelante y cumplir su objetivo. No es precisamente bueno siguiendo órdenes ni obedeciendo reglas, y se distingue por su sonrisa permanente.

La película comienza con el Gato resolviendo una misión prácticamente imposible, que además establece el tono de la historia: conseguir que dos niños dejen sus tabletas digitales y vuelvan a jugar en el mundo real. Una vez concluida su labor, regresa a su oficina en el Instituto, donde su jefe, el gruñón señor Hoogeboom, le asigna una nueva misión con la intención de que fracase y así tener un motivo para despedirlo. Su desempeño también es observado de cerca por Sherri, una compañera de trabajo que le tiene mucho cariño y desea verlo triunfar.

El Gato con Sombrero

La nueva encomienda consiste en alegrar a Gabby y Sebastián, quienes, junto con su mamá, Carmen, acaban de mudarse a otra ciudad en busca de mejores oportunidades, dejando todo atrás. Gabby, que tocaba en la banda escolar de su antigua escuela, siente que su mundo se viene abajo. Para complicar aún más las cosas, su nueva casera tiene reglas muy estrictas: entre ellas, prohíbe las mascotas. El problema es que Sebastián tiene un pez llamado Waffles, al que tendrán que mantener escondido.

Además, en esta ocasión el Gato intenta apoyarse en un artilugio capaz de manipular el tiempo, pero que, si no se utiliza correctamente, puede tener consecuencias muy negativas.

Esta película sorprende porque va más allá de ser una simple producción infantil. La trama es sólida y tiene mayor profundidad de la que podría esperarse a primera vista. Hay algo para cada espectador y consigue llevar el cuento clásico hacia una historia con nuevas dimensiones. Por primera vez, vemos el mundo desde los ojos del Gato y conocemos su perspectiva, que casi siempre es malinterpretada.

El Gato con Sombrero

La metáfora de las cajas es una genialidad, al igual que la construcción del antagonista central y la narrativa en general. La animación es completamente vanguardista y se permite experimentar visualmente sin caer en lo pretencioso.

“El Gato con Sombrero” está dirigida por Erica Rivinoja y Alessandro Carloni, quienes también participan en el guion, con una historia de Caroline Williams, basada en el libro del Dr. Seuss.

En cuanto al doblaje, destaca Alfonso Herrera como el Gato, Danna Alcalá como Gabby y Jorge Rafael como Sebastián. También participan dos artistas de amplia trayectoria en el doblaje: Octavio Rojas como el señor Hoogeboom, el gruñón jefe del Gato, y Lalo Garza como Gary, el llamado nepo baby.

Por cierto, como regalo extra, al inicio se presenta un cortometraje animado completamente nuevo de los “Looney Tunes”, protagonizado por el Pato Lucas, que resulta completamente hilarante.

El Gato con Sombrero

Es una película recomendable para los cinéfilos que disfrutan de las historias divertidas y disparatadas, pero que también dejan un mensaje.

¡Nos vemos en el cine!

DATO

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