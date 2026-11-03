Reporta Tlaquepaque 500 mil visitantes y saldo blanco en el Festival de Muertos

El XVI Festival de Muertos “Tradición Viva 2026” reunió a 500 mil visitantes durante nueve días de actividades en San Pedro Tlaquepaque, del 25 de octubre al 2 de noviembre. El Gobierno municipal reportó saldo blanco y una asistencia récord en esta edición.

Las actividades se distribuyeron entre el Centro Histórico y las delegaciones de San Martín de las Flores y Santa Anita, con desfiles, altares, exposiciones, recorridos nocturnos y presentaciones artísticas.

Entre los eventos con mayor convocatoria estuvo el desfile inaugural, realizado el 25 de octubre, que congregó a más de 35 mil espectadores y contó con alrededor de mil 200 participantes, entre catrinas, catrines, calaveras, contingentes artísticos y carros alegóricos.

La Rodada de los Espíritus reunió a cerca de 700 participantes, mientras que la Gala de Catrinas convocó a más de 400 asistentes en el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio. En esta última participaron 20 personas en las categorías amateur y profesional.

Día de Muertos Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Otro de los atractivos fue la instalación de 42 altares de muertos en el Centro Cultural El Refugio, frente a los 24 registrados en 2025. A estos se sumó el Altar Monumental de la calle Juárez, con una extensión cercana a los 3 mil metros cuadrados y la participación de aproximadamente 150 personas en su montaje. La instalación rindió homenaje a la tierra, el barro y las raíces artesanales del municipio.

El programa incluyó también la Procesión El Alabado, concursos de estrofas de La Llorona y calaveritas, exposiciones en Casa Colibrí, recorridos nocturnos en el Cementerio Municipal de la Zona Centro y el Encuentro Perrón, que se realizó por primera vez con 50 perros participantes.

Para el público infantil se organizó la Gala de Catrinas y Catrines, con 27 niñas y niños de entre 4 y 12 años, además del Paseo de las Ánimas, narraciones de cuentos y leyendas y el ritual prehispánico Macuixóchitl en el Jardín Hidalgo.

El 2 de noviembre se llevó a cabo la Procesión de Novias Catrinas, con mariachi, danzantes, novios catrines y quinceañeras, por las calles del Centro Histórico hasta la Presidencia Municipal.

El saldo blanco, de acuerdo con el Gobierno municipal, fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de Salud y la Subdirección de Movilidad, que desplegaron acciones de prevención, vigilancia, atención y ordenamiento vial.

Aunque las actividades principales concluyeron el 2 de noviembre, el programa todavía contempla la Carrera Calavera, prevista para este 4 de noviembre.