Es 1945, cuando Ernesto Sábato publicó Uno y el Universo, un “librito chiquito” de los más grandes de la librería, donde se incluye: Continuidad de la Creación, un cuento breve que describe una realidad abrumadora.

Efectivamente Julio Cortázar hace referencia a título del cuento, con Continuidad de los Parques, de 1956, más son muy distintos. En la obra de Sábato se plantea un efecto que existe en el que la memoria colectiva se crea a cada instante y que, con el tiempo cambian los significados de las cosas, así como la historia misma se construye en el presente (con 6 años de escuela primaria).

El tema de “cambiar el pasado” es sin duda un aspecto seductor; y no solo en cuanto a ¿cómo se comunica la historia a las masas?, más importante: la historia de UNO. Sabiendo que para tener un buen presente hay que tener un buen pasado y para tener un buen futuro hay que tener un buen presente.

“…El presente engendra el pasado.”

Ernesto Sábato.

El hecho del desecho

CAMBIAR EL RECUERDO

No se les ocurra buscar en YouTube “TOP 25 Mayores Misterios Sin Resolver de Guadalajara, Jalisco”… apareció en mi feed por la hora en la que veo algún documental, y, esto parecía entretenimiento ligero, pero de repente toca temas delicados y aporta una narrativa de los hechos muy a la ligera, que determinan “verdades” en la narrativa social-histórica de la ciudad por su impacto en la cultura colectiva o imaginario compartido de lo que, UNO es.

El hecho del desecho

NO LO SÉ RICK, PARECE FALSO

En toda mi corta coexistencia lo que pude observar es que el discernimiento es el talento más valioso. Desnudar la intención es un deporte poco practicado, pero, que yo recuerde, las explosiones del 22 de abril en Guadalajara ocurrieron por otra situación diferente a la que veo en ese video. Por eso es importante practicar el deporte de investigar las fuentes del conocimiento que UNO, adquiere; especialmente en estado soñoliento.

MEMORIAS DE NIÑO

Nunca son confiables, en 1992 el que suscribe tenía 11 años, pero en mi memoria está grabado que la tragedia fue ocasionada por un tema de wachicoléo a través del drenaje. ¿Cierto? ¿Falso? Nunca lo sabremos. Una versión distinta a la planteada en dicho video. Así como de los 57 disparos que recibió aquel Grand Marquiz blanco, yo recordaba 56.

El hecho del desecho

STAR WARS VS. OBSOLECENCIA PROGRAMADA

El niño de Tatooine, Ani, protagonista de la historia, era bueno para reciclar piezas para hacer naves, androides… “lavadoras, secadoras y todo tipo de fierro viejo que venda…” lo usual en ese planeta desértico, nunca se “miró” en la película a nadie yendo a la ishop por su robot, puro contrabando de piezas mecánicas. ¿Llegará un momento donde las cosas que existen ya no se produzcan más y que todo tenga que ser reparado y no desechado? Ahora es imposible de imaginar pero…¿y si sí? (risas).

¿Y si consumimos menos? Y si atendemos al manejo que le damos a nuestros desechos orgánicos humanos?

El hecho del desecho

DISCRETA EPIFANÍA

Abre los ríos y escurrimientos superficiales con tierra y vegetación. Identifica las pendientes más bajas para “nuevos” humedales. Retira toda descarga humana a los ríos. Libera los manantiales para que escurran por su curso natural. Toma el agua del subsuelo exclusivamente. Permite la infiltración al subsuelo eliminando el concreto de tus calles. Toda el agua de desecho debe tratarse.

Si el agua superficial se deja correr sin meterla al drenaje, los rios se limpiarían al corto plazo -- los rios corren! lo que está en movimiento no puede estar contaminado.

LINKS RELACIONADOS (VER CON SUBTÍTULOS)

2001 - RRKKYYG (CONTINUIDAD DE LA CREACIÓN - ERNESTO SÁBATO)

Ernesto Sábato: Continuidad de la creación

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