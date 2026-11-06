Gran apoyo a la creación artística y se amplía el acceso a la cultura en los municipios

Como parte de los resultados que integran el Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, la política cultural de la entidad reporta avances en el financiamiento de proyectos artísticos, el respaldo a creadores y editoriales independientes, así como en la ampliación de actividades culturales en los municipios.

Durante 2026, la Secretaría de Cultura de Jalisco impulsó distintos programas de apoyo dirigidos a fortalecer la creación, producción y circulación artística, además de generar oportunidades para que más personas participen en actividades culturales, tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en comunidades del interior del estado.

Entre las iniciativas destaca Proyecta Producción, que benefició a 71 proyectos con una bolsa de 8 millones de pesos. A través de Proyecta Traslados se asignaron otros 2 millones 100 mil pesos para respaldar la participación de 89 proyectos en encuentros y actividades dentro y fuera del país, con lo que se favoreció la movilidad y proyección de artistas.

El fortalecimiento de la producción editorial también formó parte de las acciones. Mediante La Maleta de Hemingway se entregó un millón de pesos a ocho escritores noveles para facilitar la publicación de sus primeras obras. A ello se sumó la primera edición de Fomento Editorial Jalisco, que otorgó 19 apoyos por un millón 570 mil pesos para impulsar la producción de libros y el trabajo de editoriales independientes.

La atención cultural llegó también a sectores y comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Las convocatorias Extramuros, Brújula Cultural y Teatro Vivo desde el Barrio canalizaron más de 2 millones de pesos a 29 iniciativas que contemplan actividades para personas privadas de la libertad, familiares de personas ausentes y habitantes de comunidades con mayores necesidades de atención.

En materia de descentralización, la dependencia estatal destinó 11 millones de pesos a dos fondos municipales enfocados en fortalecer los espacios culturales y acercar opciones de formación artística a la población.

El Fondo Jalisco de Animación Cultural distribuyó 5 millones de pesos entre 65 municipios para promover actividades y contribuir a la renovación de espacios destinados a la cultura. Por su parte, el Fondo Talleres en Casas de la Cultura contó con 6 millones de pesos para beneficiar a 100 municipios con talleres gratuitos, orientados a mantener estos recintos como lugares de aprendizaje, convivencia y expresión artística.

Como parte de estos mecanismos, los proyectos beneficiados también realizaron actividades de retribución social, entre ellas presentaciones y talleres, que permitieron llevar sus conocimientos y propuestas a distintas comunidades y ampliar la presencia de las expresiones artísticas en el territorio estatal.

De esta manera, las acciones culturales de 2026 abarcaron desde el respaldo económico a creadores y escritores hasta el fortalecimiento de espacios municipales y programas comunitarios, con recursos destinados a ampliar las oportunidades de producción, difusión y acceso a la cultura en Jalisco.