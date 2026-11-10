Festival Almaquiote: el tequila escribe su propia historia

La historia se escribe en tiempo presente para después leerse en épocas futuras.

Sin más, Festival Almaquiote nace y escribe en el acto una historia en la que se involucra la bebida más mexicana por antonomasia: el tequila. Sí, después de varios festivales de música y cerveza que han emocionado y dado de qué hablar en todo el perímetro de Guadalajara y su zona conurbada, se vuelve realidad un evento estilo Grand Tasting, por y para el tequila, en un momento en el que se posiciona como referente no solo nacional, sino mundial. Una bebida, un aguardiente, que proviene del agave azul Tequilana Weber, cultivado en el llamado Paisaje Agavero, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006.

La idea, incubada por Bruno Barba Portilla y Andrés Berrueta Villalobos (junto con Regina y Emiliano Cruz), es única en su tipo y ha generado las mejores expectativas, ya que razones no faltan. Vaya, reunir 40 marcas de tequila que se han ganado un lugar en el paladar del público en general con tesón —además de un bagaje artesanal en su preparación que las distingue del segmento comercial— se escribe fácil, pero Festival Almaquiote logró el milagro de aglutinarlas en un solo lugar.

Marcas como El Viejito (que ya se ofrece a destajo en lugares clave como el Salón del Bosque), Cascahuín (presente en varias inauguraciones de galerías de arte como cóctel de apreciación), G4 (tequila de Los Altos de Jalisco que ha conquistado por su ausencia de ingredientes artificiales, su retrogusto a tierra mineral y el uso de agua de manantial y de lluvia) y Cazcanes (oriundo de Amatitán y elaborado con una receta de tradición ancestral indígena) han empezado a destacar y a cambiar la escena del tequila en las mesas, fiestas y reuniones, no solo en Guadalajara y México, sino también en latitudes allende nuestras fronteras.

Pero ¿qué desea Festival Almaquiote? Ser, simplemente, un espacio donde puedan encontrarse marcas, público en general, productores, especialistas y críticos para conocer, reconocer y promocionar la amplia variedad de destilados de agave.

Para esta primera edición habrá gastronomía (con nombres como Lupes BBQ, Altos Chicharronería y Tierra de Fuego, entre otros); mixología (con cócteles emblemáticos de bares como Rita Pérez, Peter Brown, Ixtete y De La O); música en vivo, charlas con representantes de la industria, jima en vivo y arte contemporáneo.

También destaca la apertura del Gobierno de Zapopan para diversificar la oferta turística de la ex Villa Maicera. Gracias a personas como Bibiana Tenorio Orozco, directora de Turismo y Centro Histórico del Gobierno de Zapopan, las puertas se han abierto para incubar un evento que vale la pena presumir.

La cita es el 14 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, en avenida Aviación número 4070 (antes 4310), en la zona de El Centinela, en Zapopan, Jalisco. Los boletos tienen un costo de mil 650 pesos en entrada general y cuatro mil 510 pesos en modalidad VIP, y están a la venta a través del sistema Boletomóvil.

Cabe destacar que los stands de todas las marcas participantes tendrán las mismas dimensiones y espacio, para garantizar una participación equitativa ante el público. También estará presente el Mariachi Bellas de Jalisco y habrá DJ. Además, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera contará con un stand. No habrá venta de botellas completas, pues la intención es que las marcas se concentren en dar a conocer sus productos, cuyas degustaciones están incluidas en el costo del boleto. De hecho, la entrada VIP contempla la cata de ediciones especiales y tequilas extra añejos de las marcas participantes.

Las marcas participantes son Arette, Calle 23, Amatiteña, Almonte, El Viejito, Jefe Luis, Viejo Andrés, Abrazo, Mapelo, Partida, Atanasio, Cazcanes, Siete Leguas, D’Reyes, Don Montes, Entremanos, Tapatío, Tequileño, Tesoro de Don Felipe, Tierra Noble, Campo Azul, Viva México, Fortaleza, Cazcabel, Cascahuín, Laelia, El Ateo, Amatitense, Leyenda 1925, Galindo, Don Fulano, Trujillo, Torrente, El Mexicano, Tierra Cobriza, Volcán de Mi Tierra, Folcklore, Arriesgado y G4.

Para finalizar, le hicimos cinco someras preguntas a Bruno Barba, uno de los encargados de este festival que está a punto de convertirse en un suceso en el horizonte tapatío.

La pregunta capital: ¿de dónde nace Festival Almaquiote? Tenemos festivales, digamos, de cerveza en Guadalajara, pero no contábamos con uno de tequila per se, por así decirlo.

“Festival Almaquiote como empresa la formamos Andrés y yo, y también está Regina (Cruz), que es la voz tequilera en Instagram para los tequileros. Después de crear mucho contenido y estar en eventos de la industria, nos empezamos a dar cuenta de que faltaba algo más grande. Nuestros seguidores nos decían: ‘Oigan, invítennos, queremos ir’, porque se hizo algo de Almaquiote a principios de este 2026, pero fue privado y solamente para la industria.

”Entonces, por ahí empezó la espinita. Dijimos: ‘Organicemos algo, pero vamos a hacerlo bien, como los buenos anfitriones que somos en México’. La idea es que la gente pueda venir, conozca más del tequila, pero, sobre todo, que pase un buen rato y disfrute. Aunado a eso, hay muchos festivales en el extranjero y nada en México. Así que decidimos darle al tequila el lugar que se merece aquí y abrir las puertas de nuestro país, de nuestro estado, para que nos visiten y vengan a conocer el tequila”.

Hace poco nos dimos una vuelta al Salón del Bosque y nos dio gusto constatar que marcas como El Viejito ya se encuentran a disposición de su clientela. Ustedes han logrado aglutinar la impresionante suma de 40 marcas. ¿Cómo sientes el momento que está viviendo el tequila?

“Sobre todo en GDL, pero también en Estados Unidos, ya hay un interés muy grande del público por explorar, conocer más y no casarse con una marca de tequila. Antes eso era lo más obvio; es decir: ‘Yo tomo un tequila y siempre voy a tomar este’. Ahora veo cada vez más gente que incluso durante la comida dice: ‘Déjame me echo un Cascahuín blanco, luego me paso a un Laelia reposado o a un Tierra Noble’.

”De repente ya nos atrevemos a probar más como consumidores. A todas las marcas a las que les hablamos del festival respondieron: ‘Sí, sí, nos sumamos’, porque es un festival de todos. Esto se organiza en pro de nuestra industria y nuestra gente”.

Según tu perspectiva, ¿con qué dinámica o vivencia, en tus palabras, se va a encontrar el público asistente?

“Para el público que asista, le recomiendo llevar zapato cómodo, para pasto, y que no batalle. Habrá sombreros para que no haya problema con el sol, pero, si gustan llevar el suyo, adelante. La siguiente recomendación, y la más importante para que puedan pedir de todo, es que se vayan en DiDi o Uber, o en algún medio de transporte que les permita no manejar.

”Al llegar, les vamos a dar una copa para probar. Cada marca va a tener distintas botellas y a los asistentes se les va a servir poquito. La idea es que vayas y pruebes de todo. Si te gusta, luego regresas, ¿no? La intención es invitarlos a probar, no a quedarse con el primero o con la marca que toman todos los días.

”Habrá música con un mariachi muy especial. También se ofrecerá una experiencia llamada ‘Cien Tequileros Dijeron’, otra de atínale al precio de la piña de agave, los tamaños de hijuelos, una demostración de jima y también abriremos una barrica especial para el festival.

”A su vez, habrá lanzamientos de productos nuevos de algunas marcas, como Torrente, que llega con una propuesta nueva, además de otras marcas de estreno que todavía no están en el mercado. Con el boleto está incluida la copa y toda la degustación; lo único que estará a la venta será la comida y algunos souvenirs”.

Se palpa el éxito que ha tenido Festival Almaquiote. ¿Cómo te sientes de haber apostado por un evento en el que tal vez lo más probable era perder dinero? Porque, lejos de eso, la emoción se siente en el ambiente, el tequila resurge por doquier y las marcas están presentes.

“Es un trabajal, es un riesgo, de repente hay miedos, pero vamos a echarle para adelante y vamos con todo para hacer este festival lo mejor que podamos. Todo se hace con pasión y mucho corazón. Te puedo decir que esta edición del festival, como va, ya es todo un éxito.

”Para el futuro, te adelanto que ya tuvimos nuestra primera reunión hace una semana para la segunda edición, así que ya estamos trabajando activamente y listos para lo que sigue. Ahora hubo 40 marcas, pero también se acercaron otras tantas a las que no pudimos darles espacio porque ya no había más. Por eso, vamos a trabajar para que el siguiente año puedan venir más marcas, para que más personas estén presentes y decidan cuál es el tequila que más les gusta, con nosotros siendo imparciales, como siempre hemos sido”.

Para finalizar, Bruno, coméntanos cinco marcas de tequila de tu actual preferencia.

“Mira, mejor te diré cinco marcas con las que estoy muy contento de que vayan al festival. Me gusta mucho Tierra Noble; me gusta mucho Cascahuín; me gusta mucho una marca que no es tan conocida, que se llama D’Reyes; me gusta mucho El Tequileño y Arette. Ahí ya fueron las cinco (risas), pero les diré una más: Torrente”.