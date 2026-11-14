“Ebenezer, los fantasmas de Navidad”: Un clásico navideño

Llega a la pantalla grande una nueva adaptación de la novela navideña “Canción de Navidad”, escrita por el prolífico escritor inglés Charles Dickens en 1843. Esta obra ha tenido numerosas adaptaciones cinematográficas (más que ninguna otra novela navideña), desde las clásicas hasta las modernas.

“Ebenezer, los fantasmas de Navidad”

Actores como George C. Scott y Bill Murray han encarnado al personaje principal: Scrooge. También hay versiones animadas memorables, protagonizadas por personajes de Disney e incluso por los Looney Tunes. Sin olvidar la adaptación de los Muppets, que incluye una genial actuación del mítico actor Michael Caine. Esta historia se ha contado muchas veces, pero cada versión ha aportado algo nuevo, enriqueciendo la narrativa y reviviendo su mensaje sobre los errores del pasado y la posibilidad de cambiar para bien.

Este noviembre, Johnny Depp será quien se vista de Ebenezer Scrooge. El nombre ya lo conoces, pero la historia no. Dirigida por Ti West, “Ebenezer” también cuenta con un reparto muy sólido y de amplia trayectoria. Veremos a Rupert Grint (así es, Ron, el de Harry Potter), Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley (la de “Star Wars”), Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen.

“Ebenezer, los fantasmas de Navidad”

Por si hay alguien del público joven que se siente ajeno a esta entrañable historia, aquí les comparto una pequeña reseña:

Johnny Depp da cátedra de actuación como Ebenezer Scrooge, un anciano tacaño, cascarrabias y solitario, cuya naturaleza miserable lo lleva a despreciar la Navidad y todo aquello que pueda generar felicidad. Scrooge es un hombre acaudalado que ha construido su fortuna prestando dinero a intereses elevados. Tuvo un socio, Jacob Marley, quien ya falleció y de quien también heredó parte de su fortuna.

Actualmente tiene un sobrino, hijo de una hermana fallecida a quien amó profundamente. Sin embargo, ahora no lo soporta debido a que le recuerda demasiado a ella. Su sobrino es alegre y entusiasta, y cada Navidad lo invita a su casa para celebrar, pero su tío rechaza la invitación año tras año.

“Ebenezer, los fantasmas de Navidad”

También tiene un empleado al que explota: Bob Cratchit (Rupert Grint), quien tiene una familia numerosa y apenas sobrevive con su raquítico sueldo. Uno de sus hijos es muy enfermizo y su futuro resulta poco alentador si continúa viviendo en condiciones tan humildes, con tan poco pan en la mesa.

Pero esta Navidad será diferente. En una escena bastante lúgubre, se le aparece su antiguo socio Marley, convertido en un fantasma cubierto de cadenas, quien le advierte sobre los peligros de continuar con su forma de vida.

La advertencia apenas será el comienzo de una experiencia aterradora. Scrooge recibirá la visita de tres espíritus que lo conducirán por diferentes momentos de su vida: los recuerdos de su infancia y juventud, las consecuencias de sus decisiones actuales y las posibilidades que le esperan si mantiene su comportamiento. Es decir, tendrá una visión de sus aciertos y errores del pasado, otra del presente —que, por cierto, contiene metáforas de situaciones que todavía vemos en nuestros días— y una más del oscuro futuro que le espera si no cambia de actitud.

“Ebenezer, los fantasmas de Navidad”

Esta versión, aunque es fiel al libro, tiene un tono más oscuro. Las escenas de los fantasmas son fuertes (¡el espíritu de la Navidad presente vaya que impresiona!) y, aunque hay momentos de humor, también incorpora varios elementos del cine de terror. Se nota el cuidado hasta en el último detalle para ofrecernos una historia de época con efectos especiales impecables. La narrativa a veces parece divagar, pero siento que esto responde al intento de competir con el ritmo del libro.

Esta película marca el regreso de Johnny Depp a la pantalla grande después de los problemas con su exesposa y el escándalo de su divorcio, que estuvieron a punto de costarle su carrera. Aunque, en realidad, Depp nunca desapareció del todo: durante los últimos años se mantuvo ocupado con películas independientes y proyectos de producción propia. Sin embargo, esta sí representa su vuelta a las grandes producciones.

“Ebenezer, los fantasmas de Navidad”

Incluso hubo un par de presentaciones especiales de Johnny Depp caracterizado como Ebenezer: una en la Comic-Con de San Diego y otra en una plaza de Nueva York. Ambas tuvieron mucho éxito, como si se tratara de una activación para medir la respuesta del público ante su regreso. Y, al parecer, la gente está lista para verlo nuevamente en acción, después de prácticamente diez años de pausa.

Para construir su interpretación, Depp declaró que tomó como referencia la actuación de Alastair Sim en la película “Scrooge”, de 1951, una versión que recuerda especialmente desde su infancia.

“Ebenezer, los fantasmas de Navidad”

Una de las aportaciones de esta adaptación es darle un tono diferente a momentos clave que los cinéfilos pueden reconocer de otras versiones. Incluso el momento de redención del personaje se siente distinto: hay un sentimiento de alegría muy especial que se respira al llegar a ese punto, una emoción que alivia al espectador que ha acompañado a Ebenezer por los caminos oscuros de su historia hasta alcanzar ese desenlace luminoso y esperanzador.

Esta es la adaptación de un clásico que ya hacía falta y que no sabíamos que necesitábamos.

“Ebenezer, los fantasmas de Navidad”

Recomendable para los cinéfilos que disfrutan de un verdadero clásico navideño. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

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