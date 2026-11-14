“Cuando le arrebataron a las sustancias/ la capacidad de tocar el espíritu/ acabaron con la raza de poetas-sacerdotes/ de la modernidad/ y los convirtieron en adictos, en locos/ en ebrios, en poetas malditos. // Trabajo sin pago, en casa/ escribiendo poesía. / El trabajo más importante del mundo. / Mis poemas son la certidumbre del tiempo, / las hojas que envuelven el maíz…”.

Irene Vega, autora del libro “Tanta maravillosa, exquisita maldad. capitalismo y dios”

Licenciada en Letras Hispánicas y Maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la UdeG, Irene Vega ha destacado en el quehacer poético; ha participado en festivales de poesía y se desempeña como docente, promotora de lectura, madre, tarotista, vendedora y terapeuta narrativa. Actualmente se encuentra trabajando en un libro de cuentos. Sus trabajos, publicados en diversas revistas y antologías, suman a “Luvina”, “Mar de voces”, “Nocturnario”, “Himen”, “La cigarra”, “Engarce”, “Papel Rojo”, la “Organización Mundial de Comercio”, “Poetripiados” y el calendario del albergue “FM4”, donde compartió páginas con Ricardo Yáñez. Seleccionada para formar parte del programa de profesionalización para artistas Guadalajara Capital Mundial del Libro, en su apartado de poesía, escribió el prólogo de la edición del premio FIL en Lenguas Romances para Coral Bracho (2023). En 2017, publicó “Tanta maravillosa, exquisita maldad” (Ed. Disoluciones), su primera plaquette; y para 2023, “Capitalismo y dios” (Ed. Tulipes). En 2026, sale a la luz la edición conjunta de ambas con un prefacio del autor Mauricio Carrera.

“Tanta maravillosa, exquisita maldad. capitalismo y dios” consta de dos poemarios breves: El primero constituye el impulso temprano de la autora; poemas escritos entre sus dieciocho y veintiún años y que, sin embargo, ya poseen ese aire de denuncia y esa voluntad disruptiva que la autora ha mostrado en sus textos. En “Tanta maravillosa, exquisita maldad” se unen el cuestionamiento existencial y la comprensión de dios, el desgarramiento y la angustia por la injusticia social y la conciencia en torno a lo femenino, a la experiencia en tanto mujer.

Libro “Tanta maravillosa, exquisita maldad. capitalismo y dios”, de Irene Vega

Los temas que se abordan en “Capitalismo y dios” ya aparecen prefigurados en “Tanta maravillosa, exquisita maldad”, si bien en “Capitalismo y dios” Charlie Parker, el legendario músico de jazz, es reemplazado por los extraterrestres de Ida Cuéllar; la denuncia ante una sociedad hiper materialista, y el canto como desahogo de esa forma de dolor que surge de comprender demasiado o tal vez demasiado poco permanece en ambos poemarios.

“Capitalismo y dios” surge más de un lustro después de la primera publicación de la autora, y en sus poemas se entrelaza el espíritu y la materia, acaso de algún modo paralelo poético del maravilloso “Las metáforas teológicas de Marx”, del gran Enrique Dussel.