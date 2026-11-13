Erika Ender: diez años celebrando el talento y el propósito

La cantautora panameña Erika Ender, reconocida internacionalmente por ser coautora del éxito mundial Despacito, celebró el décimo aniversario de TalenPro, el festival intercolegial que creó para impulsar el talento juvenil, promover la educación y demostrar que el arte también puede transformar vidas.

La celebración se realizó el pasado 25 de octubre en la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá, donde la música, el entretenimiento y la solidaridad se reunieron en una gala que contó con destacadas figuras internacionales. Entre ellas estuvo el cantante mexicano Emmanuel, quien recibió el reconocimiento Artista TalenPro 2026, mientras que el puertorriqueño Guaynaa fue distinguido con el premio Artista Generación 2026, además de participar como jurado y presentar un popurrí de sus éxitos.

Uno de los momentos más emotivos de la noche estuvo a cargo de Alexander Acha, quien protagonizó un homenaje musical a su padre, Emmanuel. La gala también reconoció al legendario compositor español Manuel Alejandro con el premio Propósito 2026, por su trayectoria y contribución a la música.

Sin embargo, el verdadero protagonismo estuvo en los jóvenes participantes, quienes mostraron sus habilidades en interpretación, composición, baile y producción audiovisual. La ceremonia fue conducida por Ismael Cala, Mariela Encarnación, Natalia González y Marco Oses.

Erika Ender

Diez años de talento que transforma vidas

Detrás de TalenPro existe una iniciativa que va mucho más allá de organizar un festival. Impulsado por Erika Ender a través de la Fundación Puertas Abiertas, el proyecto ha construido una plataforma que conecta la formación artística con el compromiso social.

En una década, ha beneficiado a 60 mil 591 personas, contribuido a la restauración de 72 escuelas primarias y otorgado 226 becas, además de impulsar proyectos comunitarios en Panamá. Durante esta edición, Ender anunció que los fondos recaudados se destinarán a apoyar a las comunidades afectadas por el reciente terremoto en el país.

Así, la compositora demuestra que su trabajo no se limita a escribir canciones para otros artistas o conquistar las listas de popularidad. También ha convertido su experiencia en una herramienta para abrir oportunidades a las nuevas generaciones.

Erika Ender prepara su regreso a México

La panameña visitará México a principios de 2027 para presentar su nuevo libro autobiográfico, AprENDER el Éxito, y conmemorar sus primeros 35 años de trayectoria artística y labor altruista.

La publicación, de la mano de Penguin Random House, propone un recorrido por su vida, sus desafíos y aprendizajes, con la resiliencia y el propósito como ejes centrales. Su lanzamiento contempla Panamá, México y España, además de una gira por Estados Unidos e Iberoamérica durante 2027.

Pero los festejos por sus 35 años no se quedarán en las páginas de un libro. También llegará Erika Ender: El Musical, una producción de Benjamin Cohen basada en su vida y música, que recorrerá su trayectoria, desafíos, éxitos y transformación. El estreno mundial está previsto en Panamá para noviembre de 2026.

Erika Ender

Una compositora detrás de grandes voces

A lo largo de su carrera, Erika Ender ha escrito canciones para un amplio abanico de intérpretes latinoamericanos. Entre los artistas con los que ha colaborado como compositora se encuentran Los Tigres del Norte, Alejandra Guzmán, Ha*Ash, Mijares, Gloria Trevi, Ana Bárbara, Dulce María, Calibre 50, Diego Verdaguer, Ana Victoria, OV7, Marisela, Patricia Manterola, Ninel Conde, Diana Reyes, Nadia, Myriam y Eduardo Verástegui.

Con 35 años de carrera, una trayectoria internacional y proyectos que abarcan la música, los libros y el teatro, Erika Ender mantiene una constante: crear, inspirar y transformar. Porque si algo ha demostrado con TalenPro es que el talento merece un escenario, pero también oportunidades para cambiar el futuro.

Más información: erikaender.com

Contacto de prensa: @DrexelCommunications