El Gobierno de Jalisco entregó mil 327 instrumentos musicales para fortalecer los Núcleos ECOS, Música para la Paz, con una inversión de 19 millones 959 mil 556 pesos, en beneficio de mil 890 niñas, niños y adolescentes que participan en 55 espacios comunitarios distribuidos en 47 municipios del estado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de instrumentos musicales a los núcleos ECOS

Durante el acto realizado en el Teatro Degollado, el Gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que la formación musical contribuye al desarrollo de mejores personas y estudiantes, por lo que planteó ampliar la cobertura del programa hasta alcanzar al menos 100 orquestas infantiles en Jalisco.

“Yo siempre he creído que la música forma buenos seres humanos. Y entonces decidimos crear estos módulos ECOS, y no solamente tener la Orquesta Filarmónica de Jalisco, sino tener la juvenil y tener muchas orquestas infantiles por todo el estado. Hoy tenemos 55 orquestas infantiles, y la meta (...) es cuando menos llegar a 100”, expresó.

El equipamiento incluye instrumentos de viento, percusiones y cuerda, adquiridos mediante recursos del Fideicomiso del Fondo para la Educación (FINEDUC), a través de un convenio de colaboración entre las secretarías de Cultura y Educación. La inversión permitirá mejorar las condiciones para la enseñanza y práctica musical en los núcleos comunitarios.

Lemus Navarro también resaltó que Jalisco cuenta con aulas de música en escuelas públicas, como parte de una estrategia para acercar la formación artística a las nuevas generaciones. Actualmente, 281 planteles de primaria y secundaria, ubicados en 78 municipios, cuentan con este beneficio.

Por su parte, Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, señaló que el acercamiento a la música permite desarrollar habilidades creativas, auditivas, físicas e intelectuales, además de ofrecer a las infancias y juventudes espacios para expresar y gestionar sus emociones.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de instrumentos musicales a los núcleos ECOS

“Que todas las niñas, niños y jóvenes tengan la oportunidad de acercarse a una disciplina, a una vía de expresión emocional (...), necesitamos niñas y niños que puedan tener un encuentro con el arte para que puedan vivir sus emociones de una manera más sana”, comentó.

Añadió que, en coordinación con la Secretaría de Educación, también se impulsa el programa de aulas de música, que contempla una inversión de 180 millones de pesos para beneficiar a 900 escuelas y más de 73 mil estudiantes en Jalisco.

En representación de los participantes, Matías Cerda Salcedo, de siete años y alumno del Núcleo ECOS Patria, compartió su entusiasmo por recibir nuevos instrumentos y recordó que este espacio cumple 13 años de actividad, al ser el primero que se integró al programa.

El pequeño explicó que las percusiones le permiten crear ritmos y acompañar a sus compañeros, con quienes ha aprendido que la música se construye mediante el trabajo en equipo. También agradeció al Gobernador por el nuevo equipamiento.

En la ceremonia estuvieron presentes Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco, y Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación, quienes acompañaron la entrega simbólica. La jornada incluyó presentaciones musicales de los integrantes de ECOS, con interpretaciones del “Danzón número 2”, de Arturo Márquez, y mambos de Dámaso Pérez Prado.

Durante 2026, el programa incorporó nuevos espacios comunitarios y extendió su presencia a municipios como Cihuatlán, Tala, Arandas y Villa Guerrero, además de abrir segundos núcleos en Tapalpa y Tenamaxtlán. Con estas acciones, ECOS busca acercar la formación musical gratuita a más comunidades y fortalecer las oportunidades de desarrollo artístico de niñas, niños y adolescentes.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de instrumentos musicales a los núcleos ECOS

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