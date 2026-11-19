El Gobierno de Jalisco entregó mil 327 instrumentos musicales para fortalecer los Núcleos ECOS, Música para la Paz, con una inversión de 19 millones 959 mil 556 pesos, en beneficio de mil 890 niñas, niños y adolescentes que participan en 55 espacios comunitarios distribuidos en 47 municipios del estado.
Durante el acto realizado en el Teatro Degollado, el Gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que la formación musical contribuye al desarrollo de mejores personas y estudiantes, por lo que planteó ampliar la cobertura del programa hasta alcanzar al menos 100 orquestas infantiles en Jalisco.
“Yo siempre he creído que la música forma buenos seres humanos. Y entonces decidimos crear estos módulos ECOS, y no solamente tener la Orquesta Filarmónica de Jalisco, sino tener la juvenil y tener muchas orquestas infantiles por todo el estado. Hoy tenemos 55 orquestas infantiles, y la meta (...) es cuando menos llegar a 100”, expresó.
El equipamiento incluye instrumentos de viento, percusiones y cuerda, adquiridos mediante recursos del Fideicomiso del Fondo para la Educación (FINEDUC), a través de un convenio de colaboración entre las secretarías de Cultura y Educación. La inversión permitirá mejorar las condiciones para la enseñanza y práctica musical en los núcleos comunitarios.
Lemus Navarro también resaltó que Jalisco cuenta con aulas de música en escuelas públicas, como parte de una estrategia para acercar la formación artística a las nuevas generaciones. Actualmente, 281 planteles de primaria y secundaria, ubicados en 78 municipios, cuentan con este beneficio.
Por su parte, Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, señaló que el acercamiento a la música permite desarrollar habilidades creativas, auditivas, físicas e intelectuales, además de ofrecer a las infancias y juventudes espacios para expresar y gestionar sus emociones.
“Que todas las niñas, niños y jóvenes tengan la oportunidad de acercarse a una disciplina, a una vía de expresión emocional (...), necesitamos niñas y niños que puedan tener un encuentro con el arte para que puedan vivir sus emociones de una manera más sana”, comentó.
Añadió que, en coordinación con la Secretaría de Educación, también se impulsa el programa de aulas de música, que contempla una inversión de 180 millones de pesos para beneficiar a 900 escuelas y más de 73 mil estudiantes en Jalisco.
En representación de los participantes, Matías Cerda Salcedo, de siete años y alumno del Núcleo ECOS Patria, compartió su entusiasmo por recibir nuevos instrumentos y recordó que este espacio cumple 13 años de actividad, al ser el primero que se integró al programa.
El pequeño explicó que las percusiones le permiten crear ritmos y acompañar a sus compañeros, con quienes ha aprendido que la música se construye mediante el trabajo en equipo. También agradeció al Gobernador por el nuevo equipamiento.
En la ceremonia estuvieron presentes Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco, y Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación, quienes acompañaron la entrega simbólica. La jornada incluyó presentaciones musicales de los integrantes de ECOS, con interpretaciones del “Danzón número 2”, de Arturo Márquez, y mambos de Dámaso Pérez Prado.
Durante 2026, el programa incorporó nuevos espacios comunitarios y extendió su presencia a municipios como Cihuatlán, Tala, Arandas y Villa Guerrero, además de abrir segundos núcleos en Tapalpa y Tenamaxtlán. Con estas acciones, ECOS busca acercar la formación musical gratuita a más comunidades y fortalecer las oportunidades de desarrollo artístico de niñas, niños y adolescentes.
PARA SABER:
- Creado en 2013, ECOS ofrece formación musical a niñas, niños y adolescentes, con el propósito de garantizar su acceso a la cultura y las artes, además de promover el trabajo colectivo y la construcción de una cultura de paz. Su operación se desarrolla mediante la colaboración entre el Gobierno estatal y los ayuntamientos, que participan en la consolidación de los espacios comunitarios.
- Mil 327 instrumentos musicales entregados para fortalecer la formación artística de niñas, niños y adolescentes en los núcleos comunitarios ECOS.
- 20 millones de pesos de inversión en la adquisición de instrumentos, provenientes del Fideicomiso del Fondo para la Educación (FINEDUC).
- 26.5 millones de pesos es el presupuesto autorizado para ECOS durante 2026.
- 55 núcleos comunitarios conforman actualmente la red ECOS.
- 47 municipios de Jalisco cuentan con presencia del programa.
- Mil 824 niñas, niños y adolescentes reciben formación musical gratuita, al corte de octubre de 2026.
- 192 directores, docentes y personal administrativo participan en la operación del programa.
- 5 nuevos núcleos se incorporaron durante 2026: cuatro en Cihuatlán, Tala, Arandas y Villa Guerrero, y un segundo espacio en Tapalpa y Tenamaxtlán.