Por primera vez en el programa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), se incluirá una obra de investigación independiente dedicada a la saga de videojuegos más influyente de todos los tiempos; se trata de “Zelda 40 Años: El Secreto del Mito de Hyrule”, el cuarto libro del escritor, documentalista y creador de contenido detrás del canal HyruleTV, quien presentará este proyecto el próximo sábado 5 de diciembre a las 11:00 horas en el Salón C.

De acuerdo con lo que el autor compartió a La Crónica de Hoy, el evento tendrá un matiz especial para los amantes de la cultura pop y el arte vocal en México, ya que la presentación estará acompañada por Kerygma Flores, destacada figura del doblaje mexicano conocida por dar vida en español latino a Urbosa (en The Legend of Zelda: Breath of the Wild), además de contar con una amplia trayectoria en cine, televisión y anime.

DE LAS FINANZAS AL ESTUDIO MITOLÓGICO EN EL JAPÓN RURAL

La trayectoria del autor detrás de HyruleTV destaca por su carácter multidisciplinario, pues aunque cuenta con formación académica como licenciado en Finanzas y estudios en actuación, ha dedicado gran parte de su carrera al estudio independiente de las religiones comparadas y la mitología universal, así como a la realización de documentales especializados en el universo de The Legend of Zelda.

Este enfoque documental y antropológico lo llevó a viajar directamente a Japón para realizar una investigación de campo hasta encontrar el bosque donde se perdió Shigeru Miyamoto de niño y en donde concibió a La Leyenda de Zelda. Ahí, HyruleTV exploró las raíces sintoístas, históricas y culturales que inspiraron a Miyamoto y a su equipo para crear el reino de Hyrule hace cuatro décadas.

HOMENAJE AL LEGADO DE ZELDA Y A GUS RODRÍGUEZ

“Zelda 40 Años: El Secreto del Mito de Hyrule” —cuarta publicación independiente del autor tras consolidar una trilogía previa— propone una narrativa construida a través de saltos temporales que desmenuza los siete pilares culturales de la franquicia en el marco de su 40 aniversario.

Además de su rigor investigativo, el libro rinde un emotivo tributo a la historia del videojuego en México al incluir material inédito sobre el legado de Gus Rodríguez, pionero de la cultura gamer en Latinoamérica, aportado por su hijo Javier Rodríguez. La obra también cuenta con un prólogo escrito por el reconocido canal N Deluxe.

Con esta presentación en la edición 40 de la FIL Guadalajara, HyruleTV busca tender un puente entre la literatura, la investigación cultural y el entretenimiento digital, demostrando que los videojuegos son también una de las expresiones mitológicas más relevantes de nuestra época.

AGÉNDALO:

QUÉ: Presentación del libro Zelda 40 Años: El Secreto del Mito de Hyrule.

Convivio privado con los seguidores del canal.

PARTICIPAN: HyruleTV (autor) y presenta Kerygma Flores (actriz de doblaje).

CUÁNDO: Sábado 5 de diciembre de 2026. ⁠Hora: 11:00 horas.

DÓNDE: Salón C, Expo Guadalajara (FIL Guadalajara).

•Nota de disponibilidad: Obra de producción independiente (disponible próximamente a través de Amazon y los canales oficiales de HyruleTV).