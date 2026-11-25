La moda, el arte y la conciencia social se unirán en la tercera edición de Ecos Runway: Nexo, una pasarela con causa que busca visibilizar la lucha contra el VIH y el sida, así como combatir los prejuicios y estigmas que todavía rodean a esta enfermedad.

El evento se realizará el próximo 1 de diciembre, en el marco del Día Mundial contra el Sida, en el Palacio Municipal de Guadalajara, con la participación de diseñadores y estudiantes del Centro Internacional de Innovación en Diseño (CIIND), además del coro LGBT Cantum y artistas invitados sorpresa.

Alba Rojas, titular de la Dirección de Diversidad del Gobierno de Guadalajara, destacó que el municipio se suma a esta iniciativa como parte de las acciones para construir una ciudad que cuida e impulsa espacios de sensibilización.

Ecos Runway: Nexo

Por su parte, Yolanda Sánchez, directora del CIIND, señaló que el arte y el diseño son herramientas para ejercer un activismo social responsable y acercar información a la ciudadanía.

La iniciativa también cuenta con la participación de Impulse Group Guadalajara y Mesón A.C., organizaciones que trabajan en la prevención y atención del VIH. Andrés Salamanca, representante de Impulse Group, destacó la importancia de generar espacios que permitan hablar del tema de manera abierta y accesible, mientras que Manuel Salcedo, director general de Mesón A.C., recordó que actualmente existen estrategias de prevención, pruebas rápidas y tratamientos de profilaxis pre y posexposición.

Álvaro Quiroz, coordinador de Ecos Runway, resaltó la colaboración entre instituciones y asociaciones civiles para impulsar esta plataforma artística con sentido social. Lo recaudado mediante la venta de boletos será destinado a apoyar a las organizaciones participantes y a personas que requieren acompañamiento.

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