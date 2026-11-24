Tequila suele llegar a la memoria a través de una copa, el aroma del agave cocido y los paisajes que distinguen a esta región de Jalisco. Sin embargo, detrás de la bebida que le ha dado fama internacional existe otra historia que también merece servirse en la mesa: la de sus cocinas, sus recetas familiares y esos sabores que han acompañado durante generaciones la vida de sus habitantes.

Libro “Sabores de Antojo. La identidad picante de Tequila"

Esa es la historia que la investigadora gastronómica Maru Toledo decidió buscar y documentar en “Sabores de Antojo. La identidad picante de Tequila”, una publicación que invita a mirar este Pueblo Mágico desde una perspectiva distinta, alejada por un momento de las destilerías para acercarse a los fogones y a las costumbres alimentarias que forman parte de su patrimonio.

El libro, que representa la publicación número 34 de la autora, es resultado de una investigación dedicada a descubrir preparaciones que habían quedado en el olvido, así como platillos que todavía sobreviven en las mesas familiares. En sus 336 páginas reúne más de 60 recetas, acompañadas de relatos y referencias sobre los espacios, las personas y las formas de vida que han dado identidad a la cocina de Tequila.

Chiles en los abarrotes La Bola de Oro, en Tequila

El picante como identidad

La elección del título no es casual. Durante su investigación, Toledo encontró una característica que se repetía en las preparaciones tradicionales del municipio: el gusto por los sabores intensos y particularmente picantes.

Una preferencia que, explica la autora, era parte de la cotidianidad de sus habitantes y que se expresaba en recetas elaboradas con paciencia, ingredientes locales y técnicas de cocción a fuego lento.

El chile ocupa un lugar indispensable en esta cocina. No aparece solamente como un ingrediente para añadir picor, sino como parte de una combinación de sabores que define el carácter de numerosos platillos. Su presencia transforma las preparaciones, acompaña los ingredientes y aporta esa intensidad que permanece en el paladar. En Tequila, el gusto por lo picante forma parte de una tradición culinaria que se construyó alrededor de los fogones familiares.

Ese picor tiene distintos matices: puede ser el primer sabor que se reconoce o aparecer poco a poco, mezclado con los ingredientes y los jugos de cada preparación. Su importancia está también en la manera de utilizarlo, en las cantidades, las combinaciones y los tiempos de cocción que las cocineras han aprendido y transmitido con los años. Es parte de esos conocimientos cotidianos que difícilmente quedan registrados si nadie se detiene a preguntar cómo se prepara un platillo y por qué conserva determinado sabor.

Tequila, Jalisco

Por eso, recuperar estas recetas también significa documentar el lugar que ocupa el chile en la identidad gastronómica de Tequila. No se trata únicamente de conservar platillos antiguos, sino de entender los gustos que distinguen a una comunidad y las costumbres que sobreviven en sus mesas. En esa búsqueda, el picante deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en una de las claves de la memoria culinaria del municipio.

La cocina que encontró no necesariamente corresponde a la imagen gastronómica que suele acompañar al destino turístico. Es una cocina doméstica, de memoria y de transmisión oral, en la que cada preparación tiene detrás una historia y una manera particular de entender los alimentos.

En el libro, Toledo explica que durante años escuchó que Tequila tenía pocos platillos antiguos. Esa afirmación despertó su curiosidad y la llevó a revisar investigaciones anteriores y, posteriormente, a emprender su propio recorrido para encontrar aquello que todavía permanecía en las cocinas.

Su interés no estaba puesto en la bebida de agave, de la que existe una amplia bibliografía, sino en los alimentos que acompañaban la vida cotidiana de las familias, los platillos que dejaron de prepararse y aquellos que todavía provocan recuerdos.

Así, la investigación permitió reconocer que la identidad gastronómica de Tequila no se limita a una bebida, sino que está construida por una diversidad de sabores, ingredientes y costumbres.

Pozole, en Tequila

Entre el pozole y los recuerdos de la mesa

Hablar de la cocina de Tequila también significa reconocer preparaciones que forman parte de la tradición jalisciense. El pozole, por ejemplo, es uno de esos platillos que trascienden su función alimentaria para convertirse en motivo de reunión.

Su presencia en las cenas familiares, las celebraciones y los encuentros entre amigos habla de una cultura en la que cocinar también significa compartir. El maíz, los acompañamientos y las distintas formas de preparar y servirlo forman parte de una memoria que se transmite de generación en generación.

En Tequila, el pozole convive con otros sabores tradicionales como la birria y las enchiladas, mientras que las tostadas y el tejuino también forman parte de las referencias gastronómicas del municipio.

Pero la intención de la publicación no es quedarse únicamente en los platillos conocidos. La apuesta está en descubrir qué se cocinaba antes, qué ingredientes se utilizaban y cuáles eran las técnicas que daban a cada preparación ese sabor particular que hoy resulta difícil encontrar.

En ese recorrido, el tequila aparece como parte del contexto cultural de una región profundamente vinculada con el agave. No obstante, el protagonismo de la obra está en la comida: en los sabores que acompañaban la vida de las familias y que, en ocasiones, quedaron opacados por la fama de la bebida.

Torta Valemadre, de Tequila

Recetas que conservan una historia

Las más de 60 recetas reunidas en el libro representan uno de los principales aportes de esta investigación. No se trata solamente de ofrecer instrucciones para reproducir un platillo, sino de dejar constancia de una manera de cocinar y de relacionarse con los ingredientes.

Detrás de cada preparación existen conocimientos que no siempre se encuentran escritos en un recetario. Son saberes que se aprenden mirando, escuchando y participando en la cocina; que pasan de madres a hijas, de abuelas a nietos y que muchas veces dependen de la memoria de quienes todavía los conservan.

Por eso, el trabajo de documentación adquiere especial importancia. Cuando una receta deja de prepararse, no solamente desaparece un sabor: también pueden perderse las referencias a los ingredientes, las técnicas, las ocasiones en que se servía y las personas que mantenían viva esa tradición.

Tostada de cuernitos, en Tequila

La publicación recupera precisamente ese vínculo entre alimento y memoria. Cada hogar visitado durante la investigación aportó elementos para reconstruir una parte de la historia gastronómica del municipio, mediante entrevistas, tradición oral y experiencias alrededor de los fogones.

El rescate también permite reconocer que la cocina tradicional no es algo inmóvil. Los hábitos cambian, los ingredientes se transforman y las nuevas generaciones se acercan de maneras distintas a la alimentación. Documentar lo que todavía permanece es una forma de conservar ese conocimiento y dejarlo disponible para quienes quieran conocerlo, prepararlo y compartirlo.

Maru Toledo

Una vida dedicada a investigar los sabores de Jalisco

Maru Toledo es escritora, cocinera e investigadora gastronómica jalisciense. Desde 1997 se ha dedicado a recopilar recetas, técnicas, ingredientes y testimonios relacionados con la cocina ancestral del estado.

Licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Turismo, encontró en la investigación culinaria una manera de acercarse a la historia y las tradiciones de las comunidades. Su trabajo ha dado como resultado decenas de publicaciones dedicadas a documentar la riqueza gastronómica de Jalisco.

En 2011 creó el concepto Mujeres del Maíz, un colectivo que promueve la cocina tradicional y los conocimientos de las cocineras rurales, particularmente aquellos relacionados con el maíz y la cocina de humo.

Su trayectoria ha sido reconocida con la Medalla al Mérito por Investigación Ricardo Muñoz Zurita, en 2016, y el Gourmet Award de México a la Trayectoria de Cocinera Tradicional, en 2017.

A través de sus libros, talleres y experiencias gastronómicas, Toledo ha buscado que las recetas recuperadas no permanezcan únicamente en las páginas, sino que vuelvan a las cocinas y a las mesas. Porque preservar una tradición también implica probarla, prepararla y transmitirla.

Con “Sabores de Antojo. La identidad picante de Tequila”, la investigadora suma un nuevo capítulo a ese trabajo y recuerda que los municipios también pueden conocerse a través de lo que comen, de sus ingredientes y de las historias que se cuentan mientras se cocina.

Presentación del libro

La cita en la FIL Guadalajara

La publicación formará parte de las actividades de Libros al Gusto, el espacio gastronómico de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde Maru Toledo conversará sobre los hallazgos de su investigación.

La actividad permitirá acercarse a esa otra identidad de Tequila, la que se conserva en sus recetas, en el gusto por el picante y en las preparaciones que han pasado de una generación a otra.

Datos de la presentación: