La descentralización de la oferta cultural, el impulso a la formación artística y el fortalecimiento de los espacios culturales fueron algunos de los principales resultados que presentó la Secretaría de Cultura de Jalisco durante la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, en la que reportó la realización de 132 mil 845 actividades entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

Ante la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso del Estado, el secretario de Cultura, Luis Gerardo Ascencio Rubio, destacó que 114 mil 718 actividades se realizaron en municipios del interior de Jalisco y 18 mil 127 en el Área Metropolitana de Guadalajara, lo que representa 86.3 y 13.6 por ciento, respectivamente.

La Secretaría de Cultura de Jalisco presentó los resultados de su gestión durante la Glosa del Segundo Informe de Gobierno

La comparecencia fue encabezada por el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla. También participaron los legisladores Leonardo Almaguer Castañeda, del PT; Norma López Ramírez, de Morena; Edgar Enrique Velázquez González, de Hagamos; Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, de Movimiento Ciudadano; César Octavio Madrigal Díaz, del PAN, y Mariana Casillas Guerrero, de Futuro.

Entre los programas de mayor alcance, Ascencio Rubio señaló que las iniciativas de formación artística y desarrollo profesional beneficiaron a 83 mil 511 personas en 59 municipios. Destacó ECOS, Música para la Paz, que atendió a mil 890 niñas, niños y adolescentes mediante 55 núcleos de aprendizaje musical en 47 municipios, con un presupuesto inicial de 26.5 millones de pesos.

En cuanto al respaldo a creadores y proyectos independientes, la dependencia destinó 19.1 millones de pesos mediante 13 convocatorias. De este monto, Proyecta Producción apoyó 71 proyectos con 8.5 millones de pesos, mientras que Proyecta Traslados canalizó 2.1 millones a 89 propuestas para promover su circulación fuera de Jalisco.

También se informó sobre inversiones para fortalecer la infraestructura educativa artística: 73.48 millones de pesos para la remodelación de la Escuela de Artes de Jalisco y 50 millones para el mantenimiento y restauración del inmueble de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO).

En materia de descentralización, se destacó la participación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en ocho municipios, con más de 3 mil asistentes, así como la realización de la segunda edición del Festival de las Culturas Vivas en Chapala y el Encuentro de Teatro del Interior en Lagos de Moreno.

La programación cultural también se extendió a las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, con 85 propuestas y espectáculos que reunieron a más de 20 mil personas. Entre las producciones destacadas del año estuvieron el concierto “A tres voces”, con Plácido Domingo y talento jalisciense; la ópera “Cavalleria rusticana”, con más de 70 artistas, y la segunda temporada de “El Orgullo de Jalisco”, que reunió a más de 120 músicos.

En el ámbito de los museos, el Museo Cabañas recibió a 164 mil 44 visitantes y presentó 14 exposiciones temporales. Asimismo, se reportó la rehabilitación del Museo Nacional del Tequila, con una inversión de 15 millones de pesos.

Finalmente, en materia de patrimonio cultural, se trabaja en los expedientes para reconocer como patrimonio las técnicas tradicionales de elaboración de equipales de Zacoalco de Torres y la danza de los Paixtles. También se incorporaron al Inventario Estatal del Patrimonio Cultural 25 inmuebles del arquitecto Salvador de Alba Martín, ubicados en el Centro Histórico de Lagos de Moreno.

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