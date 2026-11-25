¿Has notado que el clima cada vez está más loco?

En un mismo día puede llover, salir el sol, soplar un ventarrón, hacer frío y, de repente, calor. Eso sí, con un arcoíris incluido para la foto.

Antes te decían que, para trascender en la vida, tenías que cumplir con tres objetivos:

Ten un hijo.

Escribe un libro.

Planta un árbol.

Pero los tiempos modernos han cambiado las prioridades y ahora parece que la lista es otra:

Adopta una mascota.

Haz un podcast.

Conviértete en influencer.

Y mientras unos buscan seguidores, otros intentan entender qué está pasando con nuestro planeta. Porque el cambio climático ya no es un asunto lejano ni una conversación exclusiva de científicos: lo vivimos en carne propia cada vez que el clima nos sorprende con sus cambios de humor.

La Feria Internacional del Libro está por comenzar en nuestra ciudad y, entre la enorme variedad de propuestas, habrá espacio para hablar de un tema que nos compete a todos: el medio ambiente.

La FIL Climática

Del 26 al 30 de noviembre se realizará la cuarta edición de la FIL Climática 2026, un encuentro que reunirá libros, conversaciones, lecturas y distintas voces interesadas en la defensa del territorio, la crisis climática y las luchas socioambientales.

Durante cinco días, escritoras, escritores, periodistas, artistas y personas defensoras del territorio participarán en actividades que buscan relacionar la literatura con los problemas ambientales actuales, pero también abrir nuevas maneras de imaginar el futuro de nuestras comunidades.

Entre las propuestas destaca la lectura en vivo del cómic Bacaciones en Los Cabos, de Manchón Monero; la presentación del libro ilustrado Paraíso, escrito por Daniela Rea, sobre los impactos de la Refinería Olmeca en Tabasco, y una conversación sobre ficción climática con Jorge Comensal, Andrea Chapela y Mónica Nepote.

También se presentará Gráfica de una lucha colectiva sin fronteras: Mujeres mazatecas por la libertad, que aborda la resistencia de mujeres de la Sierra Mazateca, así como Filosofar de la gente Ayöök con su maíz, de Noemí Gómez Bravo.

El programa contempla además un taller de escritura y ficción climática impartido por Andrea Chapela, una exposición fotográfica y la presentación del libro Espejismos de petróleo, con imágenes de Pablo E. Piovano, ganador del World Press Photo.

Para cerrar las actividades, se realizará una edición en vivo del podcast Humo, con la participación de Yásnaya Elena A. Gil, Carlos Tornel, Andrea Chapela y Pablo Montaño.

Las actividades tendrán como sedes Montenegro: Café y Alacena, Matraz + María Napolitana y Cuerpos Parlantes.

Así que, entre libros, ideas y conversaciones, vale la pena darse una vuelta por esta propuesta. Porque si algo nos ha quedado claro es que el clima ya no es como antes y, aunque no podamos controlar si mañana lloverá o hará calor, por lo menos podemos empezar por entender qué está pasando con el planeta que habitamos.

PARA SABER

La FIL Climática toma su nombre como un juego y contrapropuesta a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), enfocándose en la crisis climática, la defensa del territorio y las luchas ambientales a través de libros, charlas y talleres.

Fechas: Del jueves 26 al lunes 30 de noviembre de 2026.

Consulta la programación completa en:

https://conexionesclimaticas.org/proyectos/fil-climatica/2026