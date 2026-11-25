Los letreros pintados a mano, las letras de colores y esos anuncios que forman parte del paisaje cotidiano de las calles también tienen un lugar en el arte. Bajo esta mirada, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) abrirá sus puertas a la exposición “Reparación de calzado y Artes Gráficas”, una muestra colectiva que reconoce el valor cultural y artístico del rotulismo.

Exposición: “Reparación de calzado y Artes Gráficas”

Gestionada por el colectivo BRECHA (Biblioteca de Recursos Editoriales, Comics, Historietas y Artes), la exposición reúne el trabajo de artistas y rotulistas que encuentran en esta práctica popular una fuente de inspiración para desarrollar propuestas visuales que dialogan con la cultura contemporánea.

La muestra parte de una expresión muy presente en la vida de los barrios: los rótulos comerciales. Esos anuncios que durante generaciones han identificado negocios, ofrecido productos y transmitido mensajes hoy también se reinterpretan desde el arte, la publicidad informal y las plataformas digitales.

Exposición: “Reparación de calzado y Artes Gráficas”

Más allá de su función comercial, los rótulos han construido una identidad gráfica propia. Sus colores, tipografías y formas de comunicar se han convertido en referentes visuales que transitan de las bardas y fachadas a los espacios museísticos, donde adquieren nuevas lecturas y significados.

La exposición propone tres líneas de exploración: el paso de la publicidad de barrio hacia los mensajes políticos; las prácticas postpopulares, que mezclan el rotulismo tradicional con elementos de internet, como memes, marcas y personajes de redes sociales; y la experimentación con herramientas y técnicas que amplían las posibilidades de la gráfica contemporánea.

Exposición: “Reparación de calzado y Artes Gráficas”

Entre los propósitos del proyecto también está reconocer al rotulista como un agente cultural, cuyo oficio requiere conocimiento técnico, creatividad y una tradición que forma parte del patrimonio visual popular.

La exhibición contará con la participación de más de 20 artistas y proyectos, entre ellos J. Pedro Reynoso, SKIL3, Sinuhe Saavedra, Andrea Arroniz, Haz Travesuras, Joshe Montaño, Suprema X Siempre, Rótulos Dani, Karina Tinajero, Idun Díaz, Rótulos Profesionales EsedeK, Rótulos A Puro Pincel, Rótulos con Viagra, Rótulos Art Place, Brandon Mata, Lust For Type, Taniasan & Charro, Yors Aguilar, Abismal, Sempoalli, Pablo H. Cobian y Leonardo Ascencio.

Como complemento, el proyecto contempla un taller de rotulismo dirigido a mujeres, coordinado por Brandon Mata y Quetzalcóatl Molina, quienes compartirán técnicas tradicionales de pintura a mano, además de abordar los antecedentes históricos, artísticos, culturales y sociales de este oficio. Durante la actividad, las participantes desarrollarán la parte gráfica y tipográfica de un letrero comercial o artístico que se integrará al contenido de la exposición.

Exposición: “Reparación de calzado y Artes Gráficas”

Así, el MUPAG propone un acercamiento a una expresión gráfica que muchas veces pasa inadvertida en las calles, pero que conserva una identidad propia y sigue encontrando nuevas formas de contar historias.

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