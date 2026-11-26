Sin mayores contratiempos, el Almaquiote Festival se llevó a cabo en un ambiente de emoción, comunión y, sobre todo, comunidad.

Fue su primera edición y el resultado de un esfuerzo que nació de personas apasionadas por el tequila y de protagonistas de la bebida más emblemática de Jalisco y México.

Claro, no faltaron las expresiones de asombro de propios y extraños, que no auguraban nada bueno para esta fiesta que reunió a 40 marcas de tequila, varios bares tapatíos con su mixología de casa y patrocinadores que se sumaron al proyecto sin pensarlo demasiado.

Almaquiote Festival

¿Las críticas? Se equivocaron rotundamente. Bruno Barba Portilla, Andrés Berrueta Villalobos y Regina Cruz, organizadores del encuentro, ya trabajan con ahínco en la segunda edición, con todas las experiencias y aprendizajes que les dejó la jornada del pasado 14 de noviembre, en un amplio predio ubicado sobre avenida Aviación.

Para las más de mil 500 personas que asistieron al Almaquiote Festival, la fiesta transcurrió en paz y con la libertad de probar a destajo las múltiples etiquetas tequileras. Además, la noticia de que los bares participantes ofrecerían tres cócteles a elegir sin costo extra fue un plus ideal para refrescarse entre cata y cata.

Almaquiote Festival

También hay que destacar que los organizadores ofrecieron stands del mismo tamaño para todas las marcas; es decir, firmas como 7 Leguas y Tequileño contaron con espacios de idénticas dimensiones. Nadie presumió mayor opulencia ni fastuosas decoraciones: todos se enfocaron por igual en presentar los tequilas que producen con entrega y corazón.

El perímetro de Almaquiote estuvo decorado con plantas de agave, tezontle rojo, quiotes, piñas ya jimadas y barricas. Antes de abrir las puertas, en punto de las 12:00 horas, personal de tequila Arette «escondió» en diversos puntos algunas miniaturas de sus productos, a manera de regalo para quienes las encontraran. Llegada la hora, comenzó la odisea tequilera. Los asistentes recibieron copas tipo flauta, de tallo largo, con el logotipo del festival, así como uno de los diez modelos de tarjetas de lotería con las marcas participantes.

Pero los regalos no terminaron ahí. Cada marca llevó diversos promocionales para obsequiar. Por ejemplo, Cazcanes ofreció tote bags; tequila Calle 23, calcomanías de coqueto diseño; tequila Abrazo, pines; Partida, gorras verdes de excelente manufactura, y tequila Trujillo, paliacates.

Almaquiote Festival

Precisamente esta última marca preparó una llamativa activación: atinarle al peso de una piña de agave, con un margen de error de más o menos dos kilos, para ganar una noche de hotel en el colorido Casa Trujillo Hotel, ubicado en Capilla de Guadalupe y con desayuno incluido. Los participantes se anotaron en una lista y dieron su estimación; el ganador se anunciaría a través de las redes sociales de la marca. ¿Qué sucedió? Nadie atinó al peso de la piña, pero, antes de finalizar el festival, el equipo de Trujillo anunció por los micrófonos que todos los inscritos recibirían una noche gratis. Quienes no se anotaron y decidieron pasar por alto la dinámica se lamentaron hasta el paroxismo.

Almaquiote Festival

Después de la inauguración, que tuvo lugar alrededor de las 13:30 horas, el público disfrutó de cócteles como el Peter Pancho, de Farmacia Rita Pérez; el Arcadia, de Mecenas, y el Hoja Verde, de Peter Woods. Por su parte, Tequileño ofreció en otro stand sus clásicas Batangas, mientras que 7 Leguas preparó bebidas con tequila blanco y jugo de mandarina o lima.

La jornada también incluyó una demostración de jima en vivo, cortesía de tequila Laelia; la apertura de una barrica de jerez oloroso por parte de Casa Campo Azul; la participación del mariachi femenil Bellas de Jalisco y un espectáculo de tonelero, con fuego incluido, gracias a Tequileño.

Almaquiote Festival

En el stand de La Casa del Habano se dieron cita los amantes de los puros, mientras que los sombreros artesanales Apache tuvieron bastante concurrencia gracias a la posibilidad de personalizar cada pieza adquirida. Y un detalle que merece destacarse: durante todo el festival hubo agua y Electrolit disponibles para quienes necesitaran hacer una pausa en la degustación de tequila. Algo que se agradece con letras capitales.

No queda más que esperar la edición 2027 del Almaquiote Festival, que seguramente llegará con nuevas experiencias y estará lista para recibir a más tequilas, tanto emergentes como consagrados, en esta celebración. Porque no hay que olvidar que el tequila vive uno de sus mejores momentos y su prestigio sigue creciendo de manera inexorable.