La prolífica autora tapatía, fundadora en Guadalajara de la escuela de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), Martha Cerda, presentará en la Feria Internacional del libro su más reciente novela, titulada “Bifurcaciones”, en una edición bilingüe español/italiano.

El libro fue publicado por Ronca Editore, de Cremona, Italia, como parte de la colección Libera-Mens, que dirige el escritor y editor Emanuele Bettini, y fue traducida al italiano por la maestra Chiara Canzioneri.

“Bifurcaciones” es una exploración literaria de la identidad a través de Isabel, quien se enfrenta a sus propios yoes. Al estilo del poeta portugués Fernando Pessoa, la multiplicidad de identidades se convierte en un juego de posibilidades: Isabel puede ser incluso la madre de su propia madre.

Estos desdoblamientos forman parte del universo fantástico de la autora, donde los límites entre lo real y lo imaginario se desdibujan y dejan preguntas, que acompañan al lector mucho después de terminar la novela.

Con una propuesta narrativa lúdica que desafía las convenciones del realismo, la novela invita a reflexionar sobre la condición humana, la memoria y las distintas versiones de nosotros mismos. A través de la imaginación, la autora nos confronta con la incertidumbre de descubrir que aquello que creemos ser, quizá no está tan definido como pensamos.

UNA OBRA QUE SE HABÍA POSTERGADO

Martha Cerda explicó que “Bifurcaciones” se fue postergando involuntariamente por años, pues cedió su lugar a otras dos obras: “Toda una vida”, que fue premiada en Italia en 1998; y “Señuelo”, la cual ganó el Premio Nacional de Novela Jorge Ibargüengoitia 2007.

“El tiempo fue pasando sin advertirlo, hasta que hace poco la descubrí, escondida entre libros y más libros, manuscritos, papeles (…) empecé a leerla por curiosidad, ya no la recordaba", dijo la autora.

Y resaltó “desde el primer párrafo me cautivó; hoja por hoja me fui encontrando conmigo misma, con mis temas, mis obsesiones: la identidad, el eterno retorno; mis recursos: la metaficción, las aliteraciones (…) mis personajes, netamente literarios pero humanos, con un perfil psicológico complejo, como es el de Isabel, la protagonista".

“Ahí encontré también la génesis de textos posteriores: ‘Inventario’ y ‘Entre signos de puntuación’; no cabía duda: en cada página estaba yo”, señaló.

Explicó que la novela se desarrolla principalmente en los años 90, del siglo pasado, pero se remonta a la infancia de Isabel y termina proyectándose al futuro, por medio de una ingeniosa estructura.

“Sin falsa modestia, para mí, ‘Bifurcaciones’ es mi mejor novela, una obra de madurez, inmerecidamente ignorada. Toca al lector juzgarla”, indicó Martha Cerda.

EN FIL GUADADALAJARA 2026

Bifurcaciones se presentará el lunes 30 de noviembre, a las 18.00 horas en el salón C, del área internacional de FIL Guadalajara.

Presentarán la novela el doctor Ome Galindo, la maestra Chiara Canzioneri y la propia autora.