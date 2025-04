Aplaza el Congreso la votación sobre el alza de 12.5% a tarifa del agua

Diálogo. El lunes 28 de abril se realizará una mesa de trabajo.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) entregó al Congreso un Informe solicitado por los diputados de la Comisión de Hacienda, el cual será revisado en los siguientes días.

Por ello, no se incluyó en la sesión del pleno de este viernes, el tema del alza de 12.5% a las tarifas de agua potable para este año, afirmó la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dijo que buscarán tener una decisión de consenso con la mayor parte de los legisladores para actualizar las tarifas del SIAPA para este año.

“El día de ayer (el jueves) recibimos formalmente la respuesta del SIAPA de cuál es el diagnóstico, cuál es la situación de la cartera vencida, cuáles son las estrategias que van a implantar, obviamente no solo se trata de actualizar la tarifa, sino de hacer una política integral de rescate del SIAPA. Yo te puedo decir que ayer les hicimos llegar esta información a los diputados y si me preguntas si hay condiciones (para aprobar) yo te diría que no, porque justamente la razón por la que bajamos el tema fue para tener esa información que acaba de llegar ayer. Tenemos que construir esta ruta y queremos que vaya acompañada de la mayor parte de las y los diputados”, subrayó.

La legisladora explicó que se continuará con el diálogo y el lunes 28 de abril –al regreso de vacaciones- se hará una mesa de trabajo.

Agregó que no comparte la postura del coordinador de la bancada de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, quien dijo que los morenistas solo podrían votar a favor de un incremento que no supere el índice de inflación anual al cierre de 2024, que fue de 4.2 por ciento.

“Me parece que tienen un profundo desconocimiento y además son mensajes muy populistas y contradictorios. A ver en los estados y municipios donde ellos gobiernan el agua cuesta mucho más cara que en Jalisco y que lo que cobra el SIAPA. Me parece que es irresponsable estar haciendo esa serie de señalamientos, primero habla de un profundo desconocimiento de la ley, porque al final el costo del agua no se calcula en razón del índice de precios o de la inflación, se calcula a través de una fórmula que marca la Ley de Aguas”, precisó.

Gabriela Cárdenas aseguró que además los ayuntamientos de Tonalá y Tlaquepaque -de filiación morenista- están a favor de que se actualicen las tarifas del SIAPA, porque quieren más agua en las colonias que no tienen servicio y mejor calidad en el líquido que hoy llega a los hogares.