Ocho colectivos hablan ante diputados y piden más técnicos buscadores de desaparecidos

Cada familiar habló durante siete minutos. Al micrófono, Lupita Aguilar, vocera de Fundej. Al micrófono, Lupita Aguilar, vocera de Fundej.

Durante tres horas con cinco minutos, familiares de personas desparecidas de ocho diferentes colectivos expresaron ante diputados de la Comisión Especial en Materia de Desaparición de Personas del Congreso de Jalisco, las carencias que tienen las instancias de búsqueda, la indolencia de funcionarios y servidores públicos para atenderlos, el riesgo en que ponen sus vidas por buscar a sus seres queridos y que el problema sigue en aumento.

Esta fue la primera de cinco mesas a las que convocó la comisión legislativa que preside la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, para escuchar a las víctimas indirectas del delito de desaparición. De estas mesas, saldrá un documento de acciones y compromisos para hacer cambios a leyes y asignar presupuesto a las áreas de búsqueda, de seguridad y de ciencias forenses.

“Será a final de este año que todo lo que trabajemos en estas mesas podamos identificar, dotar, debatir y pelear por todo el presupuesto que haga falta, para todas las instancias que se dedican o deberían dedicarse a buscarles, a encontrarles y acompañar también el dolor que están enfrenado todos los días”, subrayó la legisladora.

Las madres y padres buscadores pidieron acercar las instancias especializadas a las periferias de la ciudad y a las regiones foráneas. María Guadalupe Aguilar, representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, dijo que quien tiene a alguien desaparecido exige justicia y paz y pidió voltear a ver a las familias de las regiones de todo el estado.

“Requerimos justicia para tener paz y no habrá paz sin encontrarlos. Tenemos muchas necesidades básicas, propuestas que se deben enumerar para ver prioridades, porque en todos los estados y en todos los municipios no pueden ser las mismas necesidades”, dijo.

El principal problema que tiene México es la desaparición forzada, puntualizó Lupita Aguilar.

Héctor Flores, secretario del colectivo Luz de Esperanza, enumeró las carencias que hay en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y en la Comisión de Atención de Víctimas.

Añadió que además de las oficinas centrales, también hacen falta técnicos buscadores en Ocotlán y Lagos de Moreno.

“Actualmente, en la Comisión de Búsqueda, el grupo operativo, que es el que sale a hacer las búsquedas en campo, solo son 10, necesitarían tener un mínimo de 30, o sea que faltan al menos 20 técnicos buscadores. En el área donde se realizan los reportes y se integran los expedientes de búsqueda solo hay 18 técnicos; para que funcione esta área de manera adecuada se necesitan 50, dado el contexto y el número de reportes que se realiza por día”, precisó.

A la mesa acudió Luis Octavio Cotero Bernal, ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en el sexenio de Aristóteles Sandoval, quien dio su testimonio a siete años de la desaparición de su hija y pidió que se llame a cuentas al ex gobernador Enrique Alfaro y a otros de sus ex colaboradores.

Otro familiar también pidió el micrófono y exigió que se cite a comparecer al ex mandatario jalisciense.

En la parte final de la sesión de trabajo, una madre de familia cuyo hijo desapareció el 1 de mayo de 2019 relató el viacrucis familiar que ha vivido y dijo que las autoridades se olvidaron de los huérfanos: niñas y niños que tienen problemas emocionales y falta de medicamentos para ellos. Añadió que ella se convirtió en cuidadora de tres de sus nietos.

Del total de diputados que integran la Comisión Especial algunos llegaron tarde y otros de plano no asistieron. Los que sí estuvieron la mayor parte del tiempo fueron la presidenta Tonantzin Cárdenas (Futuro), Leonardo Almaguer (PT), Montserrat Pérez (MC), Alejandro Puerto (sin partido), Aurelio Fonseca (PRI) e Itzul Barrera (Morena).

Colectivos que hablaron en el Congreso:

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco

Por Amor a Ellxs

Luz de Esperanza

Madres Buscadoras de Jalisco

Buscando Corazones en Jalisco

Hasta Encontrarles de Lagos de Moreno

Huellas de Amor

Familias Víctimas de la Guerra Sucia

Luis Octavio Cotero, víctima indirecta de desaparición forzada