Impulsan incentivos para reciclar en los puntos verdes

Yussara Canales impulsa incentivos ciudadanos al reciclaje La legisladora presentó una iniciativa para ofrecer recompensas a quienes participen activamente en el reciclaje en puntos verdes metropolitanos

Con el objetivo de combatir la creciente saturación de los vertederos en la zona metropolitana de Guadalajara y fomentar una cultura activa de reciclaje, la diputada Yussara Canales González presentó una iniciativa para crear un programa piloto de incentivos en los Puntos Verdes Metropolitanos.

La propuesta plantea que quienes participen en la separación y entrega de residuos reciclables puedan acceder a estímulos que podrían ser educativos, culturales, fiscales o en especie, todo ello con el fin de incentivar la participación ciudadana en la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos.

“Queremos que llevar material reciclable a los puntos verdes sea más que una acción voluntaria: que se convierta en un hábito respaldado con beneficios concretos”, declaró la legisladora, quien pertenece al grupo parlamentario de Morena.

La preocupación de fondo tiene que ver con el estado crítico del sistema de manejo de residuos en Jalisco. Canales advirtió que los rellenos sanitarios están cerca de su límite, lo que ha generado impactos graves en la salud pública y en el medio ambiente, incluyendo la contaminación de acuíferos y la emisión de gases tóxicos.

Como antecedente para su propuesta, la diputada destacó los resultados obtenidos entre julio de 2024 y abril de 2025, periodo en el que se instalaron nueve puntos verdes en distintas zonas de la metrópoli. En ellos se recolectaron más de siete toneladas de materiales reciclables, como cartón (1,870 kg), papel (1,481 kg) y vidrio (1,119 kg), lo que evitó la emisión de 15 toneladas de dióxido de carbono equivalente.

“El problema no es que a la gente no le interese el reciclaje, sino que muchas veces no hay condiciones ni incentivos suficientes para que participen. Con este programa queremos cambiar eso”, subrayó Canales.

La legisladora también propuso tomar como referencia el modelo del “Mercado de Trueque” de la Ciudad de México, donde las personas intercambian residuos reciclables por productos agrícolas o plantas. Consideró que este tipo de esquemas pueden adaptarse a la realidad de Jalisco, como una forma de fortalecer la economía circular.

La iniciativa hace un llamado al Gobierno de Jalisco y al IMEPLAN para que colaboren en el desarrollo del programa piloto y establezcan convenios con instancias públicas y privadas que definan los estímulos. Asimismo, exhorta a los 125 municipios del estado a diseñar e implementar sus propias versiones del programa, según sus capacidades presupuestales.

Finalmente, Canales destacó que esta medida busca reconocer el esfuerzo de quienes ya reciclan y abrir el camino para que más ciudadanos se sumen a la construcción de un entorno más limpio y sustentable.