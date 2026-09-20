PRI Kids concluye tercera edición con recorrido por los manantiales de Colomos

Con un recorrido por el Bosque Los Colomos, actividades de educación ambiental y una visita a sus manantiales, el PRI Jalisco llevó a cabo la clausura de la tercera edición de PRI Kids, programa de formación ciudadana dirigido a niñas y niños.

En esta generación participaron 30 menores, quienes durante distintas sesiones tuvieron acercamientos a temas como democracia, participación ciudadana, derechos, libertades, respeto y cuidado del medio ambiente.

La última jornada se realizó en el Bosque Los Colomos, donde las y los participantes conocieron parte de la biodiversidad de este espacio natural y recibieron información sobre la importancia de preservar sus recursos. Como parte del recorrido también visitaron los manantiales, donde pudieron conocer de cerca un nacimiento natural de agua y aprender sobre el ciclo del agua.

Laura Haro Ramírez, dirigente estatal del PRI Jalisco, encabezó las actividades acompañada por María Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente del partido, y Livier Téllez, responsable del proyecto PRI Kids.

Haro destacó que uno de los objetivos del programa es acercar a las infancias a temas de participación ciudadana y democracia desde una edad temprana. Señaló que durante esta tercera edición las niñas y los niños estuvieron acompañados por autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), quienes participaron en actividades relacionadas con derechos, libertades y procesos democráticos.

“Hoy a las niñas y a los niños, la verdad es que lo que se me hace de fomentar son los valores precisamente de la participación y del respeto a todos, ¿no? A la biodiversidad, a las personas, al ser empáticos, a sus compañeritos”, señaló.

La dirigente priista también resaltó la importancia de que las niñas y los niños tengan contacto con espacios naturales y conozcan el origen de recursos como el agua.

“Yo les garantizo que hay muchas niñas y muchos niños, por no decir la mayoría, que no conocen un manantial vivo, que no saben a ciencia cierta el gran tema del ciclo del agua”, afirmó.

Durante el recorrido, educadores ambientales acompañaron a las y los participantes para explicarles las características del bosque, su biodiversidad y la relevancia de conservar los recursos naturales.

Para Haro, estas actividades forman parte de una apuesta por generar espacios en los que las infancias puedan desarrollarse en entornos seguros y adquirir herramientas para participar en su comunidad.

La dirigente estatal afirmó además que el PRI es el único partido político en México que cuenta con un centro de empoderamiento infantil, enfocado en acercar a niñas y niños a temas de participación ciudadana y formación en valores democráticos.

“Infancias plenas, infancias desarrolladas, infancias protegidas son sociedades sanas”, expresó.

Demanda de participación

Haro señaló que la convocatoria para esta tercera edición tuvo una demanda mayor a los 30 lugares disponibles. Explicó que el número de participantes fue limitado debido a las condiciones de seguridad y a la necesidad de garantizar un acompañamiento adecuado durante las actividades educativas.

“Entraron aproximadamente como 30 niños, la verdad es que había una demanda mucho mayor”, comentó.

Ante ello, adelantó que en las próximas semanas se prevé abrir una nueva convocatoria para una siguiente edición de PRI Kids. Añadió que las niñas y los niños que solicitaron participar en esta ocasión podrán ser considerados para la siguiente generación.

La jornada concluyó con la graduación de las y los participantes, quienes recibieron reconocimientos por haber formado parte de esta tercera edición del programa.

Haro agradeció la participación de las familias, autoridades electorales, educadores ambientales y del equipo encargado de las actividades, y reiteró que la intención es mantener el programa y ampliar la participación de niñas y niños en próximas generaciones.

Durante la entrevista posterior a la clausura, la dirigente priista también se refirió al contexto de violencia contra las mujeres y a la necesidad de fortalecer acciones relacionadas con educación y cultura de paz.

Consideró que los casos de violencia registrados en el país deben generar una reflexión sobre las condiciones en las que crecen las nuevas generaciones y señaló que es necesario que niñas y niños puedan desarrollarse en entornos seguros, con oportunidades y libres de violencia.

“Hay que apostarle muchísimo a la cultura de paz, que hay que apostarle muchísimo a la educación, que las niñas, los niños, deben de crecer en una normalidad, en entornos seguros, en entornos plenos, con amor, con oportunidades, con desarrollo”, sostuvo.