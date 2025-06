Melissa Cornejo Sandoval, consejera estatal de Morena en Jalisco y trabajadora del Congreso del Estado, fue señalada por el vicecanciller de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien informó haber ordenado la cancelación de su visa estadounidense tras una publicación realizada en su cuenta de la red social X, sin embargo, al hacer revisión en los registros, la morenista carecía del visado.

La publicación de Cornejo Sandoval incluyó una fotografía de un manifestante con una bandera de México frente a un vehículo incendiado con la frase “FUCK ICE” escrita en el costado. El mensaje que acompañó la imagen y escrito por la misma morenista decía: “Van a quitar visas a quienes compart… Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.

Por publicación vulgar, ordena Landau cancelar visa de funcionaria morenista de Jalisco; carecía de ella (Instagram @melishcs)

El vicecanciller Landau escribió desde la cuenta oficial en X, @DeputySecState, directamente a la publicación de Cornejo Sandoval.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”, sentencia Landau.

La publicación de Melissa Cornejo fue eliminada, sin embargo, capturas de pantalla fueron compartidas por usuarios de la misma red social.

Melissa Cornejo trabaja actualmente en el Congreso de Jalisco como parte del equipo de la diputada local de Morena Itzul Barrera. Percibe un sueldo quincenal aproximado bruto de 24 mil pesos. En sus redes sociales ha compartido imágenes con Barrera y junto a figuras del partido como Adán Augusto López y Andrea Chávez.