Que SIAPA aclare beneficio que obtuvo al contratar a ex conductora de “¿Qué quiere la banda?" por $73 mil al mes

El caso de Elizabeth Castro Cárdenas, la ex conductora del programa televisivo de música regional “¿Qué quiere la banda?“, quien aparecía en la nómina del SIAPA con un pago de 73 mil pesos mensuales, no puede quedar en el ólvido luego de que -tras el escándalo en redes sociales y medios de comunicación- se anunció que ya no se le renovó el contrato.

Así lo considera la diputada de Morena Candelaria Ochoa, quien en entrevista con Radio Metrópoli, dio a conocer que remitió un oficio formal al director del organismo, Antonio Juárez Trueba, para que responda varias de las incógnitas que ha generado la aparición de la ex conductora en la nómina, con el segundo sueldo más alto del SIAPA y también uno de los más elevados en el Gobierno del Estado.

La legisladora indicó que está cuestionando en dicho documento qué funciones desarrolló Eli Castro ”y qué impacto de su trabajo hubo en beneficio del SIAPA y (...) en qué nos benefició a los ciudadanos su trabajo ahí”.

Dijo que también solicita aclarar cómo llegó la ex conductora al organismo, desde cuándo se le pagó y durante cuánto tiempo y si hubo alguien que la haya recomendado.

Candelaria Ochoa expuso que tiene que mostrarse el documento con el que la dan de baja y que la Contraloría del Estado debe intervenir al igual que el órgano de control interno del SIAPA, además de que es necesario que se revisen las aportaciones de la mujer aludida al Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL), ante la inminente y jugosa jubilación que la ex conductora de TV podría tramitar con cargo al fondo de pensiones estatal.

“ME FASCINAN QUE TENGAN LOS ‘HUEVOS’ AUNQUE ESTÉN EQUIVOCADOS”

El sábado pasado, un día después de que se hiciera público que Elizabeth Castro ocupaba el cargo de asesor técnico de la Dirección del SIAPA, con el alto salario, ella se citó con un cibernauta que la cuestionó en redes sociales.

Eli Castro transmitió en vivo el encuentro con el hombre, pero ella misma evidenció más irregularidades en torno a su caso pues reveló que aunque aparece en la nómina del SIAPA, no trabajaba ahí porque estaba “comisionada”, sin que explicara en dónde ni en qué funciones y se limitó a decirle a su interlocutor que solicitara esa información a través del área de transparencia.

El director del SIAPA fue entrevistado por su parte en otra empresa radiofónica y contradijo la versión de su asesora técnica, al señalar que realizaba funciones de soacialización y redes sociales.

Elizabeth Castro ha dicho en transmisiones en Internet que quienes la critican son “resentidos sociales” y los acusa de generar violencia.

“Personas como usted me fascinan que tengan los ‘huevos’ pa’ pararse aquí aunque estén equivocados”, le dijo al hombre con el que se citó y al que no pudo debatirle ningún cuestionamiento.

La ex conductora televisiva dice contar con 28 años de antigüedad en el Gobierno del Estado, por lo que estaría a un año y medio de jubilarse realizando las aportaciones correspondientes al IPEJAL (que serían de alrededor del 29 por ciento de su último sueldo).

Elizabeth Castro estuvo relacionada con la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), a la que invitaba a personas para realizar inversiones y terminaron siendo defraudadas. El propietario de la compañía, Luis Oswaldo Espinoza Marín, cercano a la susodicha, se suicidó cuando estaba a punto de ser aprehendido por la Fiscalía de Jalisco, en agosto de 2022, en su casa del Fraccionamiento Residencial Virreyes, en Zapopan,.