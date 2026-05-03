Instala C5 Escudo Jalisco primera mesa escolar de seguridad

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Las autoridades de los tres órdenes de gobierno refrendaron su compromiso de trabajar para fortalecer la prevención, la atención oportuna y la respuesta inmediata ante alertamientos de riesgo en entornos escolares, mediante la instalación de la Mesa del Comité Estatal de Seguridad y Protección Escolar, encabezada por el C5 Escudo Jalisco.

Para consolidar un esquema de atención homologado que permita validar cada reporte, activar protocolos correspondientes y canalizar de inmediato la información a las Comisarías más cercanas y a la Policía Escolar del Área Metropolitana de Guadalajara, se acordó evitar la minimización de cualquier señal de riesgo y mantener entornos de tranquilidad dentro y fuera de los planteles.

Durante la reunión se destacó que la prevención requiere presencia institucional, proximidad social y capacitación continua. El C5 continuará acercando a la comunidad estudiantil sus plataformas tecnológicas de atención y protección, como videovigilancia, línea de emergencias 911, Denuncia Anónima 089, botones de auxilio y de pánico, así como videollamadas, para fortalecer la cultura del reporte responsable y la respuesta coordinada.

Como parte de los acuerdos, desde Seguridad Pública se impulsarán campañas preventivas en planteles escolares y universidades, además de reuniones y talleres dirigidos a madres y padres de familia, docentes y autoridades estudiantiles, con el acompañamiento de áreas especializadas en prevención del delito. También se establecerán canales permanentes de comunicación entre instituciones educativas y corporaciones de seguridad para atender reportes de forma individual y dar seguimiento oportuno a cada caso.

Juan Carlos Contreras Vargas, Director General de C5 Escudo Jalisco, reiteró que todo incidente recibido a través del 911 es canalizado de inmediato a las autoridades competentes, mediante una ruta operativa que permite atender tanto los reportes que ingresan por línea telefónica como los que se detectan en los canales de coordinación institucional. Señaló que cuando se trata de alertamientos de amenaza futura, la estrategia se complementa con acciones preventivas en campo, pláticas con la comunidad escolar, presencia disuasiva de patrullas y revisiones preventivas apoyadas por madres y padres de familia, siempre con un enfoque de proximidad y sin generar alarma innecesaria.