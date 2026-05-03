Detienen a falso militar por fraudes a tiendas de conveniencia; tiene 22 carpetas de investigación en su contra

Decía que era militar, amenazaba a los encargados de las tiendas y se retiraba sin pagar

Un hombre que está señalado en al menos 22 carpetas de investigación por el delito de fraude en agravio de una cadena de tiendas de conveniencia, fue detenido por la Fiscalía del Estado.

Se trata de Luis Alberto “N”, involucrado en denuncias interpuestas entre 2024 y 2026, debido a que presuntamente acudía a tiendas de autoservicio en la Zona Metropolitana a realizar pagos digitales de compras en línea, pero una vez que los empleados realizaban el depósito, él fingía que utilizaría una tarjeta digital de aproximación para que de ahí le descontaran la cantidad correspondiente.

A final de cuentas resultaba que su tarjeta no tenía fondos y entonces el individuo se mostraba agresivo e intimidaba a las despachadores ostentándose como militar y argumentado que después les realizaría una transferencia para cubrir el adeudo pero se retiraba sin pagar nada.

Tras las denuncias interpuestas y las labores de investigación, se pudo capturar a Luis Alberto “N” para cumplimentarle una orden de aprehensión dictada por el Juez Décimo de Control.

“La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos que constan en las carpetas de investigación en trámite y avanzar hacia las siguientes etapas procesales”, informó la Fiscalía del Estado.

Además la dependencia dijo que “se exhorta a quienes pudieran reconocerlo como partícipe en hechos similares, a presentar su denuncia en las instalaciones de esta dependencia”.