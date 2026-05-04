Capturan a presunto sicario acusado de asesinar a hombre que dormía dentro de un auto

Acusado de asesinato en Guadalajara

Uno de los presuntos asesinos de un hombre atacado a balazos cuando dormía en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública, fue detenido por agentes de la Fiscalía de Jalisco.

El crimen por el que fue capturado Kevin Ulises “N” ocurrió la madrugada del pasado 29 de enero, en el cruce de las calles Enrique Granados e Hilaria ríos, en los límites de las colonias Aldama-Tetlán e Insurgentes, en el oriente de Guadalajara.

En esa fecha, según las investigaciones de la Fiscalía, Kevin Ulises y otro sujeto, llegaron en una motocicleta al cruce ya señalado, en donde el acompañante del ahora detenido, bajó y se acercó a una coche Dodge Stratus, a bordo del cual pernoctaba un hombre de unos 30 años de edad, a quien le disparó en cinco ocasiones.

Enseguida, el agresor volvió a la moto en donde lo esperaba Kevin Ulises y juntos huyeron.

El hombre en contra del cual fue cometido el atentado, quedó muerto con parte de su cuerpo saliendo por una de las ventanillas, pues al parecer intento en vano, escapar de la agresión.

Tras las pesquisas correspondientes, los agentes de la Fiscalía lograron la captura de uno de los presuntos sicarios, a quien el Ministerio Público imputó ante un juez de control, quien valoró los datos de prueba y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado, en su modalidad de ventaja.

El Ministerio Público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, que fue concedida por un año, además de se fijó el cierre de las investigaciones complementarias en cinco meses mientras se avanza hacia una sentencia.

El detenido quedó interno en el Penal de Puente Grande. El motivo del asesinato no fue revelado por la FIscalía del Estado.