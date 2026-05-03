Tlaquepaque brinda apoyo a familias tras accidente en Nayarit que dejó 11 fallecidos

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque informó que mantiene apoyo permanente a las familias afectadas por el accidente carretero ocurrido el 1 de mayo en Nayarit, en el que murieron 11 personas, 10 de ellas originarias del municipio.

De acuerdo con la autoridad municipal, desde que se tuvo conocimiento del hecho se estableció coordinación con los gobiernos de Jalisco y Nayarit para atender a las víctimas y sus familiares.

Entre las acciones, se dispusieron siete espacios en el Panteón de Santa Anita sin costo, cuatro de ellos destinados a integrantes de una misma familia, además de agilizar trámites y traslados.

Dos de las personas lesionadas, un hombre de aproximadamente 35 años y su hija de 13, fueron trasladadas desde Ixtlán del Río a la Unidad Médica Marcos Montero Ruiz para su atención.

La menor presentó fractura de cadera que no requirió cirugía y continuará en reposo; el padre sufrió golpes en el cráneo sin riesgo para su vida. Ambos fueron dados de alta tras estudios médicos y regresaron a su domicilio.

Durante la madrugada de este domingo, los cuerpos de las víctimas arribaron al municipio en unidades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En el lugar, personal del DIF municipal brindó atención psicológica, asistencia social y apoyo en trámites para la entrega a sus familiares.

El gobierno estatal también mantiene comunicación con las familias y ofrece respaldo en servicios funerarios. Por su parte, el ayuntamiento indicó que apoyará con gestiones relacionadas con espacios en panteones y títulos de propiedad, según lo requieran los deudos.

Además, autoridades municipales informaron que continúa el seguimiento a personas lesionadas atendidas en hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con acompañamiento integral del DIF en atención médica, traslados y apoyo social.

“El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque reitera que ninguna familia está sola frente a esta tragedia”, señaló la autoridad municipal, al asegurar que las dependencias seguirán brindando respaldo a quienes enfrentan la pérdida de sus familiares.