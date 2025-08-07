Conectividad en Nayarit y Jalisco se fortalece: Entronque Puerto Vallarta y Autopista Tepic-Compostela concluirán en octubre

. El proyecto favorecerá a más de 450 mil habitantes y turistas que visitan Bahía de Banderas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México avanza con paso firme en el fortalecimiento de la conectividad regional en Nayarit, mediante obras estratégicas que beneficiarán a más de 3 millones de personas.

Entre los proyectos más destacados se encuentra el Entronque Puerto Vallarta, cuya última etapa de construcción inició este mes y presenta un avance del 80%. Esta infraestructura conectará de manera eficiente a los estados de Nayarit y Jalisco, resolviendo la saturación diaria de más de 60 mil vehículos que transitan por la zona. Gracias a sus dos nuevas vías de conexión, se estima un ahorro de hasta 30 minutos en los traslados. La obra impactará positivamente a más de 450 mil habitantes y turistas que visitan Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, dos de los destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano.

Asimismo, la autopista Tepic-Compostela, con un avance del 94%, beneficiará a cerca de 800 mil usuarios y reducirá significativamente los tiempos de traslado entre Tepic y Puerto Vallarta. Ambas obras están programadas para concluir en octubre de este año.

Otro proyecto emblemático es el Puente Amado Nervo, que será libre de peaje y tendrá una inversión de 900 millones de pesos. Se prevé su conclusión en noviembre de 2026. Esta obra generará 2 mil 700 empleos y beneficiará a medio millón de personas en la zona metropolitana de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, así como en comunidades como Bucerías, El Porvenir, San Vicente, Mezcales, El Colomo, San Juan de Abajo y San José del Valle.

En materia aeroportuaria, avanza la ampliación del Aeropuerto Tepic–Riviera Nayarit, que ya opera con capacidad para vuelos internacionales. La nueva terminal de pasajeros cuenta con vialidades habilitadas y estacionamiento para cuatro aeronaves, tres con pasillo telescópico y una en posición remota. La obra tiene un avance físico del 70% y beneficiará a más de 1.2 millones de usuarios.

Además, el Programa de Caminos Artesanales ha logrado que el 100% de las cabeceras municipales en la sierra nayarita cuenten con acceso pavimentado, mejorando la calidad de vida en pueblos originarios.

Finalmente, se anunciaron nuevos proyectos como la autopista costera de Nayarit, que conectará Las Varas con San Blas en dos etapas: Las Varas–Platanitos y Platanitos–San Blas, según informó el secretario Jesús Esteva durante la conferencia matutina con la presidenta Claudia Sheinbaum.