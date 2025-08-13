Fiestas de Octubre 2025: 31 días de celebración con artistas nacionales e internacionales

Las Fiestas de Octubre cumplirán seis décadas y lo festejarán con una edición especial, que se realizará del 3 de octubre al 4 de noviembre, ofreciendo 31 días de actividades culturales, gastronómicas, artísticas y de entretenimiento para toda la familia.

Fiestas de octubre (Página oficial fiestas de octubre)

Con una inversión de 50 millones de pesos, el recinto de las Fiestas de Octubre será renovado y estará listo 15 días antes de su inauguración.

Durante la presentación oficial, se reveló parte del cartel de artistas que se presentarán en el Foro Principal, donde destacan Sebastián Yatra, Zoé, Caifanes, Natalia Jiménez, Enjambre, Los Ángeles Azules, Morat, Carlos Vives y María José, entre otros. También habrá shows infantiles cada fin de semana.

Como novedad, los boletos para las gradas serán numerados para evitar que los asistentes tengan que apartar lugar desde tempranas horas y puedan disfrutar de todas las atracciones antes del espectáculo.

Novedades de la edición 2025

Esta edición se dividirá en cuatro grandes áreas temáticas:

Área Central : evocará las haciendas agaveras y los Pueblos Mágicos de Jalisco.

: evocará las haciendas agaveras y los Pueblos Mágicos de Jalisco. Pasillo de los Cuerpos de Agua : con referencias a destinos como Puerto Vallarta y Chapala.

: con referencias a destinos como Puerto Vallarta y Chapala. Pasillo de la Identidad Artesanal : exhibirá artesanías y contará con un espacio gastronómico.

: exhibirá artesanías y contará con un espacio gastronómico. Ágora Central: escenario principal para presentaciones musicales.

Además, habrá happenings diarios a las 18:30 horas, puntos fotográficos, juegos mecánicos inmersivos y una renovada Canica Azul, que este año será un recorrido por los dulces típicos del estado, con la participación de Dulces de la Rosa.

La fiesta también contará con un Pabellón Mundialista, un espacio interactivo con actividades y juegos alusivos a la Copa del Mundo 2026, así como un museo con piezas históricas de los mundiales de 1970 y 1986.

Precios de entrada

Público general: $60

Niñas y niños (3 a 12 años): $30

Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad: $30

Ingreso a la Canica Azul : $40

: $40 Escuelas: $30

Los boletos estarán disponibles en las taquillas del recinto e incluyen el acceso a todas las áreas y atracciones, además de los conciertos programados.