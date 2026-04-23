Tlaquepaque anuncia “ventanilla única” para agilizar trámites de vivienda

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque anunció la implementación de una “ventanilla única” con el objetivo de agilizar trámites relacionados con el desarrollo de vivienda y mejorar la coordinación entre dependencias municipales.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, explicó que esta medida busca optimizar procesos administrativos, reducir tiempos y brindar mayor certeza jurídica a los desarrolladores. “Los ajustes que hemos realizado para simplificar todos los trámites fueron presentados ante los desarrolladores de vivienda.

Entre ellos, destaca la creación de la ventanilla única, que nos permitirá ahorrar mucho tiempo, ya que funcionará como un gestor interno del municipio, sin necesidad de recorrer distintas dependencias. Esta ventanilla dará mayor celeridad”, señaló.

Como parte de esta estrategia, el gobierno municipal prevé presentar ante el cabildo una propuesta de modificación al reglamento de urbanización para incorporar el denominado “permiso de confianza”, que permitiría a los desarrolladores iniciar obras con una revisión preliminar mientras concluyen los trámites correspondientes.

“Para los desarrolladores y para el municipio será muy benéfico el Permiso de Confianza. Consiste en permitir que los desarrollos inicien con una revisión preliminar y una serie de requisitos que, sin duda, acortarán los tiempos. En un plazo de 15 días después de ingresado el trámite, se otorgará mediante una carta compromiso por parte de ellos lo que permitirá continuar con los trabajos hasta obtener la licencia definitiva”, indicó la alcaldesa.

El anuncio se realizó durante el panel “Vivienda Nueva en el Área Metropolitana”, en el marco de la XV reunión anual de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Jalisco, celebrada en Puerto Vallarta.

Autoridades municipales informaron que, tras varios años sin relación institucional, se restableció el diálogo con el sector vivienda y, en los últimos 18 meses, se han atendido 136 asuntos prioritarios mediante mesas de trabajo.

Entre las acciones recientes también se encuentran la reestructuración de la Secretaría de Planeación, la actualización de procesos y reglamentos, así como la agilización en la entrega de desarrollos y la promoción de mecanismos de consulta para la modificación normativa y del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial.