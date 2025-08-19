Tenía amenazas de CJNG, cantante de narcocorridos asesinado en pensión de carros de lujo

El cantante asesinado (en medio, sin gorra) FOTO: www.prostudiomasters.com

A balazos fue asesinado la tarde de este martes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el intérprete de narcocorridos Ernesto Barajas, vocalista y líder del conjunto Enigma Norteño, oriundo de Culiacán, Sinaloa.

El atentado se consumó alrededor de las 13:00 horas en una pensión de vehículos de alta gama situada en la Calle Francisco I. Madero, de la Colonia Arenales Tapatíos, una zona popular del municipio de Zapopan, en donde el intérprete de canciones como El Mayito Gordo, Los lujos del R o Quemándose un Gallito (El Rambo), fue baleado junto con otro hombre que también falleció.

Además, una mujer de 18 años resultó herida de bala, aunque sobrevivió y se le considera una víctima colateral.

Los agresores fueron sujetos que huyeron en motocicleta; Ernesto Barajas tenía 39 años de edad; el otro occiso era de alrededor de 25 años.

La agrupación encabezada por Ernesto Barajas tuvo que cancelar una presentación en la Feria de Rosarito, Baja California, en el año 2023, tras ser amenazado en una narcomanta, atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aparte, José Baldenegro, baterista de Enigma Norteño, fue asesinado en Culiacán en el 2015; él fue hallado en una cobija al siguiente día de que fue “levantado”, en el mes de septiembre de ese año.

En junio pasado, a los integrantes del conjunto musical les cancelaron la visa de trabajo en los Estados Unidos al parecer por su relación con bandos del narcotráfico.

Ernesto Barajas había declarado que él sólo componía canciones pero era ajeno a las actividades delictivas. En algunas públicaciones del mundo de la farándula se dijo que cobraba hasta más de 400 mil pesos por cada tema musical que ensalzaba a personajes del bajo mundo.