Tlaquepaque ofrece actividades culturales, gastronómicas y recorridos durante Semana de Pascua

San Pedro Tlaquepaque concentra durante la Semana de Pascua una serie de actividades culturales, artesanales y gastronómicas en distintos puntos del municipio, dirigidas tanto a visitantes como a habitantes de la región.

En el Jardín Hidalgo se instaló una muestra con la participación de más de 80 artesanos locales, quienes exhiben piezas de barro, vidrio y madera. La exposición estará disponible hasta este fin de semana, en un horario de 10:00 a 21:30 horas.

A unos metros se ubica El Parián, considerado uno de los espacios representativos de la oferta gastronómica y cultural del municipio, donde se combinan la cocina tradicional y presentaciones de mariachi.

Como parte de las actividades nocturnas, el Centro Cultural El Refugio ofrecerá recorridos los días 10 y 11 de abril a partir de las 20:30 horas. Estas visitas incluyen narraciones de leyendas locales en un inmueble que anteriormente funcionó como hospital. El costo de acceso es de 250 pesos por persona.

Tlaquepaque oferta vacaciones (Cortesía)

El recorrido turístico también incluye el andador Independencia y la calle Juárez, donde se concentran galerías, tiendas y restaurantes. En esta zona se instaló además un tejido conmemorativo relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La oferta cultural se complementa con espacios como el Museo Regional de la Cerámica y el Museo Pantaleón Panduro, donde se exhiben piezas representativas de la tradición alfarera de la región, incluidas obras reconocidas a nivel nacional.

Además, se mantiene abierta al público una fábrica de dulces típicos ubicada en la calle Reforma #39, que ofrece recorridos guiados gratuitos de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, para mostrar el proceso de elaboración de productos tradicionales.

Las actividades se desarrollan en distintos horarios y sedes del municipio, como parte de la oferta turística disponible durante el periodo vacacional.