Avala MC reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, pero advierte que “es insuficiente”

El senador Clemente Castañeda señaló que hubo un cambio en el esquema de pago de horas extra, en perjuicio del trabajador.

El Senado aprobó reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin reducción de salario. Se acordó que la implantación de esta medida será gradual hasta el año 2030.

Sin embargo, el senador jalisciense de MC, Clemente Castañeda, señaló que el dictamen tiene fallas que afectan a los trabajadores, pues no garantiza dos días de descanso a la semana y modifica el tema del pago de horas extra.

La bancada de MC en el Senado, al final votó a favor, pero advirtió que la reforma es insuficiente. El tema pasó ahora la Cámara de Diputados para su votación.

El senador jalisciense dijo que la reducción de la jornada laboral debe traducirse en mejores condiciones de trabajo, particularmente en materia de descanso, salud y equilibrio de vida personal.

“Con esa convicción advertimos que el proyecto que hoy se discute no cumple con ese objetivo de forma integral. Lo decimos con claridad y con responsabilidad. Aunque ciertamente esta reforma significa un avance, no cumple con las expectativas ni las demandas de los trabajadores de México. Explico por qué. Primero, no se garantiza expresamente que las personas disfruten de dos días de descanso a la semana”, argumentó.

La reforma plantea que debe darse un acuerdo entre patrones y trabajadores para definir si el empleado puede tomarse dos días de descanso a la semana o reducir la jornada diaria, trabajando, por ejemplo, de lunes a sábado. Sin embargo, eso abre la posibilidad de que ese acuerdo no se concrete, dada la relación dominante que tiene el patrón sobre el trabajador, puntualizó Clemente Castañeda.

“Lo que plantea esta iniciativa es que los trabajadores podrán acordar con el patrón esquemas de distribución de la jornada laboral y de descanso, pero seamos serios y honestos, hay una asimetría tremenda en la relación laboral entre patrones y trabajadores. Y esto implica que en los hechos no hay garantías para modificar sustancialmente el régimen de descanso”, expresó.

La reforma modifica las condiciones de pago de horas extras cambiando el inicio del cómputo de las horas. Si antes se pagaba triple a la hora 10, ahora será a partir de la hora 13.

Esto implica en términos económicos una reducción en la protección de ingresos del trabajador frente a jornadas prolongadas, lo cual resulta contradictorio con el objetivo que dice perseguir la reforma, advirtió el senador.

Pese a las críticas a la reforma a la ley laboral, Castañeda dijo que MC no será obstáculo para reglamentar la jornada a 40 horas. Sin embargo, señaló que esta reforma no agota la agenda laboral que México necesita.