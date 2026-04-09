Tlajomulco suspende multas y recargos por falla en sistema municipal

El Gobierno de Tlajomulco emitió un acuerdo administrativo para suspender la aplicación de multas, recargos y actualizaciones en contribuciones municipales, tras la falla técnica registrada en sus sistemas informáticos.

La disposición, impulsada por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, establece que la medida estará vigente desde el 17 de marzo y hasta la total restitución de las plataformas, con el propósito de evitar afectaciones en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Entre los alcances del acuerdo se contempla que durante el periodo de suspensión no se aplicarán sanciones en impuestos, derechos ni convenios de pago. También se garantiza que los beneficios fiscales y descuentos vigentes no se perderán mientras persistan las fallas.

El municipio informó que los pagos podrán realizarse mediante los canales disponibles que no dependan de los sistemas afectados, mientras que los procedimientos administrativos que operan sin estas plataformas continúan con normalidad.

De forma paralela, el sistema de atención y gestión de trámites se mantiene en proceso de estabilización gradual.

A pesar de ello, diversas áreas continúan brindando servicio de manera presencial, entre ellas las relacionadas con licencias de giro, construcción, administración de tianguis, inspección y vigilancia, movilidad y servicios de agua potable.

Las dependencias municipales mantienen la atención para consulta, seguimiento y cobro de servicios conforme a la operación de cada área. Autoridades municipales indicaron que se continuará informando sobre el avance en la restitución de los sistemas y la operación de los servicios.