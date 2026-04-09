Proponen reconocer y certificar oficios locales como el de equipalero, alfarero, raicillero o jimador

Jimador de tequila, uno de los oficios que busca reconocerse y certificarse.

Jalisco se distingue por tener algunos oficios y tradiciones que deben reconocerse, impulsarse y certificarse.

Por ejemplo, oficios como los instructores de charrería, los alfareros, los raicilleros o quienes elaboran los equipales de Zacoalco o quienes fabrican cajeta en Sayula, San Juan de los Lagos o San Julián, deben preservarse.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Sergio Martín Castellanos, propone que la Secretaría de Cultura y el Instituto de Formación para el Trabajo de Jalisco (Ideft), definan una política pública de formación y certificación técnica en oficios tradicionales, actividades que forman parte de la identidad productiva y cultural del estado.

“Como a los equipaleros, como a las tradiciones, culturas y comidas de nuestro estado. A los birrieros, a la gente que por generaciones nos está heredando oficios que son beneficiosos para los ciudadanos y que se no se les ha dado el reconocimiento. La cultura del campo se pasa de generación en generación y queremos que los jóvenes no se nos vayan. Con los apoyos que hemos estado logrando para el campo, de parte de la federación y del estado son importantes para que se queden en el campo y certificar lo que saben hacer”, explicó.

Otros oficios que deben considerarse en esa política pública son los de arrendadores de caballos, jimadores, piteadores y birrieros, según la propuesta que presentó en el Congreso local, el diputado Sergio Martín Castellanos que busca impulsar las vocaciones productivas de cada región.

“Certificar al que ya sabe y certificar a nuevos; hacer una conferencia, una asamblea, unas clínicas, donde el que sabe, comparta su experiencia para seguir creciendo, comparta su experiencia el equipalero de Zacoalco y tener una sede en Tonalá, donde también puedan hacerse equipales. Que lo que se hace en Jalisco, se comparta con el mundo y nuestras tradiciones y nuestras culturas, también certificarlas”, precisó.

La iniciativa también incluye la creación del reconocimiento honorífico “Maestro Experto”, dirigido a personas con trayectoria y conocimiento en estos oficios.