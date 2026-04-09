Le piden al Ayuntamiento de Bolaños sensibilizar a pobladores sobre el cambio de régimen electoral: INPI

La delegada del INPI, Bianca América Enríquez, tras la mesa de diálogo con autoridades tradicionales, en el Congreso local.

Para evitar que crezca el conflicto político en Bolaños entre la población mestiza y la comunidad wixaritari en ese municipio, el Congreso local y el Ayuntamiento del lugar, deben profundizar en la sensibilización del cambio de régimen de gobierno, donde se plantea que, en las elecciones de 2027, en ese municipio no haya partidos políticos en competencia, sino candidatos que se elegirán bajo el sistema de usos y costumbres del pueblo originario de Jalisco, advirtió la delegada del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Bianca América Enríquez.

El 26 de marzo, el Congreso del Estado aprobaron el cambio de régimen electoral en el municipio de Bolaños. Los legisladores señalaron que se trata de un paso significativo en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y al ejercicio de sus propios sistemas normativos.

La delegada del INPI dijo que existe confusión en lo que aprobó el Congreso de Jalisco.

“Yo creo que al municipio le toca ahora sí que, sensibilizar un poco a los ciudadanos en qué sentido va el cambio, porque no es como hemos estado viendo, porque me han estado mandando muchos mensajes relacionados a mi whatsapp, diferentes personas que están publicando y a lo mejor hay esa confusión de que los usos y costumbres algunos creen que van a vivir como los wiraritari”, apuntó.

Por ello, la funcionaria federal informó que se va a convocar a una mesa de diálogo a la que deberán acudir integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el Congreso y el Ayuntamiento, con ciudadanos de Bolaños, para explicar en forma detallada en qué consiste este cambio de régimen.

“En este caso, yo creo que al presidente municipal de Bolaños le corresponde. Además, Bolaños todavía están por agotar los últimos recursos (legales), es un tema que hace falta hacer más mesas de diálogo con la comunidad, para sensibilizar y nosotros también estamos aquí como INPI platicando como podemos coadyuvar en ese sentido”, dijo.

El INPI fue llamado por el Congreso local para ser un enlace con la comunidad de Tuxpan de Bolaños y formó parte del trabajo conjunto para construir el proyecto de decreto que hizo posible el cambio de régimen electoral en Bolaños.