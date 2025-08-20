Coca-Cola invertirá 85 millones de dólares en Jalisco para ampliar planta de bebidas no carbonatadas

. El gobernador Pablo Lemus en el acto de colocación de la primera piedra de la planta.

La transnacional Coca-Cola anunció este miércoles una inversión de 85 millones de dólares para ampliar su planta ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco, con el objetivo de fortalecer la producción de bebidas no carbonatadas, jugos y néctares. Esta expansión representa un paso estratégico para la compañía en México y una apuesta firme por el desarrollo económico de la región.

Durante el evento de colocación de la primera piedra de la segunda fase de ampliación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, celebró la decisión de la empresa y destacó el impacto positivo que tendrá en la economía local. “Estas inversiones representan crecimiento para la industria y fortaleza para la economía regional. La Industria Mexicana de Coca-Cola apuesta por Jalisco como uno de los estados más importantes para seguir desarrollándose”, afirmó.

La planta contará con dos nuevas líneas de producción y se espera que, una vez en operación total, genere alrededor de 700 empleos directos, según informó la empresa en un comunicado. Denisse Gaona, vicepresidenta de bebidas no carbonatadas de Coca-Cola México, subrayó que esta expansión se suma al impacto nacional de la Industria Mexicana de Coca-Cola, que actualmente genera más de 106,000 empleos formales y contribuye con cerca del 2% del PIB nacional.

Por su parte, Juan Carlos Jaramillo, representante de la empresa, señaló que esta segunda fase busca no solo aumentar la capacidad productiva, sino también impulsar el desarrollo de las comunidades locales y de toda la región Altos Norte.

Esta inversión se enmarca dentro del contexto del ‘Plan México’, presentado en abril por la presidenta Claudia Sheinbaum, como respuesta a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. El plan contempla 18 puntos estratégicos para fortalecer la industria nacional, fomentar la inversión, garantizar la soberanía energética y alimentaria, y sustituir importaciones.

El Gobierno de México proyecta alcanzar 45 mil millones de dólares en inversiones al cierre de 2025, y considera esta estrategia como la principal vía para articular la inversión privada con el desarrollo social y la sustentabilidad. El objetivo es posicionar al país entre las 10 economías más importantes del mundo.

La ampliación de la planta de Coca-Cola en Jalisco no solo representa una inversión significativa, sino también un ejemplo de cómo la colaboración entre el sector privado y el gobierno puede generar beneficios tangibles para las comunidades, fortalecer la economía regional y consolidar a México como un destino atractivo para la inversión global.